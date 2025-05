Vecinos de Valle Viejo se levantan exigiendo la renuncia de Susana Zenteno: la intendente que “se indispone” para viajar al Caribe

La portada de este informe es un meme que ya circula en las redes de Catamarca. Y la figura de Susana Zenteno también lo sería, si no fuera por la gravedad de los hechos. Uno se ríe de los memes, mientras ella parece reírse de uno. Luego de conocida la noticia de las “vacaciones” de Zenteno por estos días en el Caribe, a escondidas, sin delegar el mandato como intendenta de Valle Viejo, y mintiendo que su ausencia obedecía a una “indisposición”, esta noche de martes comenzó a circular en las redes sociales una autoconvocatoria de vecinos indignados con esta actitud de la dirigente política, que se suma al descalabro que paralelamente vive el Departamento.

“Invitamos a todos los vecinos a la marcha pidiendo la renuncia de la sra intendenta y todos sus funcionarios el viernes 17 horas plaza San Isidro”, dice uno de los posteos.

El hartazgo tuvo su punto límite, según se percibe, con esta grave acción de Zenteno al no realizar el traspaso, dejando a la Municipalidad acéfala, solo a los fines de que no se descubra su viaje de esparcimiento. Recién hoy martes, el presidente del Concejo Deliberante, Lucas Cisternas, recibió la comunicación oficial de que debía quedar al frente del Ejecutivo. Actos similares ya había tenido la intendente en otras “escapadas” donde no comunicaba su ausencia.

Pero hay más, porque la gestión de Zenteno es generadora de escándalos y polémicas permanente. Hace poco, un exfiscal de Valle Viejo dijo que ella dejó caer a propósito la causa donde el municipio deberá pagar $160 millones a COARCO, responsable de la primera etapa de la obra de cloacas, en relación al fallo de la Corte de Justicia que ordena a la comuna abonar esa suma en concepto de honorarios a los abogados de esa empresa y a los de la Provincia.

Un poco más atrás en el tiempo reciente, volvió a instalarse la acusación de nepotismo en Valle Viejo: fue cuando trascendió que Marianela Sosa Zenteno, hija de Susana, fue “acomodada” como Directora de Acción Social. Algo que también se “oficializó” entre gallos y medianoche. Con un sueldo ahora de 1.600.000 pesos, Marianela estuvo antes como coordinadora de Juventud. Ella es la encargada de manejar el dinero para la entrega de subsidios, todo lo que tiene que ver con ayudas que pueda llegar a hacer el municipio.

Como si se burlara de los reclamos vecinales por calles en mal estado, falta de mantenimiento, escaso alumbrado público, etc., la intendenta a comienzo de marzo de este año dejó formalmente inaugurado el período de Sesiones Ordinarias 2025 del Concejo Deliberante, con un discurso completamente alejado de la realidad que viven los vecinos del Departamento, sin ningún reconocimiento del desastroso momento de su gestión.

A fines de febrero, Ángel Barrios, presidente de la Juventud Radical y vecino de Valle Viejo, presentó una denuncia en la Fiscalía Federal contra Zenteno. La acusación se basó en posibles irregularidades en el manejo de fondos municipales, luego de detectarse movimiento sospechoso por parte de la Unidad de Información Financiera, UIF, en otros municipios de la provincia. Barrios solicitó una investigación exhaustiva para esclarecer si hubo defalco o anomalías en la administración de recursos públicos en la gestión de Zenteno.

El mismo dirigente radical, ya se había denunciado a Zenteno a fines de enero de este año, en Fiscalía General, en referencia al cierre de las Postas Sanitarias (CAPS) por vacaciones, situación que consideró un “abandono de persona” ante la falta de una atención médica adecuada. En diálogo con nuestra emisora, Barrios dijo aquella vez que Susana Zenteno “nos cree tontos”, en referencia a los vecinos del Departamento chacarero, y que “es triste ver a Valle Viejo tan abandonado, como nunca antes”. Que “nos cree tontos”, ahora visto su reprochable viaje al Caribe, fue una confirmación.

Poco antes, había recurrido otra vez al gobernador Raúl Jalil, en procura de ayuda económica que finalmente nunca se conoce en que fines se utiliza, porque hasta los pocos informes que el Ejecutivo chacarero envía al Concejo Deliberante, son incompletos, dicho por los propios ediles de la oposición. Hay miles de millones de pesos que desde hace años no fueron rendidos públicamente. Esto generó que a nivel nacional, Susana Zenteno quedara bajo sospecha, encabezando uno de los municipios menos transparentes del país.

El pasado 10 de enero, se conoció que el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana difundió el Informe de Transparencia 2024 en base a un análisis en 82 municipios del país, que busca medir el acceso a información pública y su disponibilidad a través de los sitios webs oficiales, esencial para promover la rendición de cuentas y la participación ciudadana. En Catamarca, se analizaron las municipalidades de Capital y Valle Viejo. En cuanto a la comuna capitalina, el informe de IERAL la posiciona en el puesto 28 con un cumplimiento medio. En lo que respecta a Valle Viejo, la gestión Zenteno llevó al municipio a ocupar el lugar número 77, sobre 82 municipalidades observadas. Con esos indicadores, la comuna chacarera está entre las menos transparentes de la Argentina.

Estos datos no fueron una sorpresa, sino más bien otra confirmación, porque promediando diciembre del año pasado, se difundió otro fraude en Valle Viejo: Zenteno había recibido 80 millones hace tres años para una obra que nunca se realizó. En febrero de 2021, en ocasión de la visita a Catamarca del entonces ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, se rubricaron convenios para la creación, fortalecimiento y mejoramiento de espacios de desarrollo infantil en la provincia. El acuerdo estipulaba la inversión de 140 millones de pesos para las obras. De ese monto, 80 millones de pesos se destinarían a Valle Viejo para la concreción de lo que sería el primer Centro de Primera Infancia del Departamento. A más de 3 años de aquel acuerdo, no existía ni un ladrillo en el sitio donde la jefa comunal Susana Zenteno aseguraba que se construiría la institución. Ni la obra, ni los recursos destinados para ello: 80 millones de pesos que se esfumaron dentro de la gestión municipal.

Pero hay más, porque siempre hay más con Zenteno. Corría octubre de 2024 cuando el abogado Juan Manuel Mejías, representante de la empresa de servicios fúnebres Virgen del Valle, denunció la falta de pago por parte del municipio de Chacarero, que serían unos 25 millones de pesos por más de 60 servicios fúnebres. El letrado informó que con la orden de una jueza de primera instancia, la empresa se vio obligada a solicitar el secuestro de expedientes que respaldan esta deuda. La situación se complicó por la inacción de la Municipalidad, que habría ignorado reclamos administrativos y comunicaciones formales. Mejías aclaró que esta deuda no provenía de gestiones anteriores, sino que se generó durante la administración actual. Con un plazo de 72 horas para la presentación de los documentos ante el Juzgado, la empresa esperaba que se cumpla la orden judicial. La suma millonaria parece insignificante al lado de otras que involucra a la intendente, pero suma.

La desidia siempre caracterizó la gestión de esta intendente increíblemente reelecta. Terminaba septiembre de 2024, cuando colapsó la recientemente inaugurada obra de repavimentación de la calle Dermidio Narváez, luego de que durante muchos meses se mantuviera intransitable en ese sector chacarero, al ser abandonada una obra por la empresa encargada. Vialidad Provincial finalizó la obra que estuvo más de un año paralizada, y la intendente Susana Zenteno celebró junto al gobernador Raúl Jalil la ayuda recibida (como siempre) para poder reparar la zona. Con la nueva rotura, volvió a circular en las redes un video donde Zenteno, antes de terminarse la repavimentación, anunciaba que “vamos a inaugurar la calle Dermidio Narváez, y escuchen bien, esa calle es ejemplo de lo que van a ser todas las calles de Valle Viejo”. A la luz de este resultado, esas palabras sonaron premonitorias.

Por esos días, el diputado provincial Fernando Baigorrí, de La Libertad Avanza, puso bajo sospecha de turbias maniobras a la administración de la intendente Susana Zenteno. Acompañó al concejal Gerónimo Cabrera, con motivo de su presentación en el Tribunal de Cuentas para ofrecer documentación a los fines de iniciar una investigación, y conocer el destino de unos 30 millones de pesos por parte de la Municipalidad de Valle Viejo. Baigorrí habló de un ardid que habrían utilizado desde el municipio, al considerar que “hay un claro direccionamiento de las compras (para la obra pública), porque si vemos las compras que hacen a un mismo proveedor, pero dividido en varias partes, eso está obviamente pensado, porque si una compra en una sola vez y supera el monto de ocho millones de pesos, debe pasar por el Concejo Deliberante para su aprobación”. Y explicó que “no es casualidad para nosotros que cada una de esas compras ronde los siete millones, para no tener que pasar por los entes que deben controlarlos, sin hablar de los hechos que, por lo menos, nos parecen falta de transparencias”. Luego, el diputado puso el foco en que “la empresa proveedora está registrada apenas hace un año, y supuestamente donde figura su domicilio fiscal, personal de Radio Valle Viejo se presentó en esa dirección, y solo hay un sitio baldío”. También le llamó la atención que al frente de esa empresa figure como titular una joven de 21 años. “Otra de las irregularidades que vemos es que todo ese material se adquirió hace aproximadamente un año, en noviembre de 2023, y hasta la fecha no se construyó el Salón de Usos Múltiples, ni se pavimentó el Lote Rebellato”, como se anunció por parte del municipio, detalló Baigorrí.

Yendo un poco más atrás, desde el municipio chacarero tampoco se llegó a aclarar lo que el abogado Carlos Uslenghi planteó como serias acusaciones, revelando que la administración de Susana Zenteno depositó más de 110 millones de pesos en plazos fijos. Comentó que estos fondos provienen de recursos destinados a emergencias y desarrollo municipal, y no son utilizados para los fines originalmente previstos. Uslenghi, cuestionó la legalidad y la transparencia de estas acciones, argumentando que en lugar de usar los fondos para proyectos aprobados como obras públicas, incumple con la normativa de manejo de fondos públicos. El abogado destacó que el sistema contable utilizado por el municipio debe ser autorizado por el Tribunal de Cuentas, algo que no se confirmó. Además, criticó la falta de rendición de cuentas y el posible mal uso de los intereses generados por estos plazos fijos, lo que podría constituir una mala práctica en la administración de los recursos públicos.

También en 2024, la gestión de Susana Zenteno, nuevamente, se encontraba envuelta en un escándalo por la adquisición de materiales cuyo destino aún es dudoso abonados con fondos del tesoro municipal por $ 21.500.400. Se conoció que el 21 noviembre de 2023 la comuna compró a una proveedora monotributista 14.953 blocks visto destinados a la construcción del Salón de Usos Múltiples de Santa Rosa, por un monto de $7.177.440. Para tomar real dimensión sobre la importancia de la compra, con la cantidad de blocks adquiridos se pueden construir 8 salones de usos múltiples de 10X20 mt. o bien un SUM de 70x 150 metros, los que claramente no fueron ejecutados.

También, a la misma proveedora se le adquirió arena, ripio, granza y otros áridos por la suma de $7.170.000 para la pavimentación de la zona conocida como Loteo Rebellato. Además, una compra similar de áridos por $7.170.000 se compró para el “Plan de Pavimentación Pozo El Mistol- El Bañado”.

Todo fue provisto por LUANTO, cuya propietaria es monotributista y registra una antigüedad de un año en AFIP. Igualmente llamativo es que LUANTO tenga domicilio legal en calle Delfina Gigena 1.779 en Capital, ubicación en la que puede divisarse un sitio baldio, no una vivienda u oficina.

A todo esto, hay que sumarle que en agosto del año pasado, Radio TV Valle Viejo visitó el lugar donde en abril de 2023 se inauguró pomposamente en Centro Cultural y Tecnológico del cual no quedan vestigios. Fue anunciado por la intendente Susana Zenteno como “la muestra más grande de la Argentina”, y actualmente, allí funciona en una escuela de danza urbana, bajo el nombre de Casa de la Cultura. Todo el equipamiento desapareció, y se encontraría actualmente en el CAPE, encontrándose el edificio totalmente vacío. Sin embargo, ninguna autoridad salió públicamente a dar alguna explicación. Incluso, el Concejo Deliberante que tampoco se expidió sobre este tema, a comienzos de junio de 2023 le otorgó un reconocimiento al ministro de Ciencia e Innovación Tecnológica Isauro Molina, por la muestra recreativa “El maravilloso mundo del Cuerpo Humano” que se encontraba de forma estable en el Centro Cultural y Tecnológico de Valle Viejo.

En la noche del domingo 16 de abril de 2023, fue inaugurado el espacio que fue recuperado por el personal del municipio chacarero, en la antigua casona conocida como Vereda Alta, y hoy es solamente un recuerdo.

Termina aquí un repaso que parece extenso pero es breve. Hay que agregar el traspaso del Sistema Educativo Municipal que por inoperancia Zenteno entregó a la Provincia, las permanentes inundaciones cuando llueve, y los reclamos que empleados municipales hacen por mejorar sus magros sueldos, mientras Zenteno se da el lujo de visitar el Caribe con su familia. Habría que preguntarse si, cuando era solamente una docente, esta mujer ya ostentaba esta posibilidad de viajar al exterior, “con la suya”, o si es algo que puede hacer ahora, “con la nuestra”.