Vecinos de Valle Viejo reclaman por falta de agua y porque la intendente Zenteno nunca dio la cara

Esta mañana, un grupo de vecinos de la localidad de Santa Cruz se presentó en las oficinas de Aguas de Catamarca reclamando otra vez por la falta de agua potable. Cuestionaron a la municipalidad de Valle Viejo porque nunca los atendió para ayudarlos a buscar una solución.

En diálogo con nuestra emisora, dijeron que “la verdad está faltando el agua de hace muchos años, pasaron muchos gobiernos prometiendo el agua en Vía Oeste, Vía Este. Nosotros estamos luchando hace más de dos años y medio presentando notas y con un proyecto que salió aprobado por el Consejo Deliberante, dando la viabilidad y la factibilidad para Vía Oeste. Estamos esperando que el ejecutivo del gobierno de Valle Viejo pueda actuar en consecuencia. Llegamos a Aguas de Catamarca, para que se nos pueda dar alguna solución. Hemos presentado los expedientes, todo lo que se necesita.”

Luego cuestionaron la indiferencia de la intendente: “La verdad que el gobierno de Valle Viejo es totalmente negativo. No sé si hay una malicia contra nuestro pueblo, porque la verdad nadie nos recibió. Y varias veces hemos ido a ver a la señora Susana Zenteno y no hemos podido lograr concretar que vaya a Santa Cruz o que nos reciba. Nunca nos puede recibir Susana. Y eso que ella tendría que tener empatía por el pueblo de Valle Viejo, pero no, nunca dio la cara, nunca nos atendió tampoco. Nunca le brindó nada al pueblo tampoco”.

Desde la empresa Aguas de Catamarca los recibieron, a través del ingeniero Marcelo Mari, y acordaron que se debe hacer un saneamiento para regularizar las titularizaciones de los domicilios, para luego brindarles una respuesta adecuada: “Recibí los vecinos que están solicitando un servicio regular de agua. Nosotros nos pusimos de acuerdo de, primero, que hay que sanear la situación dominial de cada uno de ellos. Ellos dicen que ya empezaron a hacer una prescripción adquisitiva y, con eso, lo llevaremos a legales de nuestra empresa para ver si, con ese instrumento o documento, pueden adquirir y ser usuarios regulares”.

Consultado si sanear implica tener el título de la propiedad, Mari respondió que “no necesariamente. Por ahí, con un proceso de prescripción, que ya tenga matrícula catastral, eso lo dirá la gente de legales. Segundo, en ese sector hay que hacer una ampliación de la cisterna que está, que es chica para la cantidad de usuarios o futuros usuarios. Ya tenemos la cisterna. El año pasado hicimos la impulsión. Ahora falta la cisterna y luego va a ir la gente de obras a hacer un relevamiento y el diseño de red correspondiente. Pero te vuelvo a repetir. Primero, tenemos que hacer el saneamiento dominial de los vecinos de Santa Cruz, de este sector. Estamos hablando en cuanto a terrenos que fueron usurpados, que no tienen título”.