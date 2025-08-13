Radio TV Valle Viejo
“Vamos a poner los candidatos que defiendan a Catamarca”, anunció Raúl Jalil

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, visitó el departamento Capayán hoy miércoles para supervisar el avance de obras. Durante su recorrido, se refirió a la relación con el gobierno de Javier Milei y el inminente debate de proyectos clave en el Congreso. Sin embargo, optó por no profundizar en la agitada política local, marcada por el cierre de listas para las próximas elecciones legislativas.

El primer mandatario reiteró su postura dialoguista y de consenso, defendiendo los intereses de Catamarca. “Siempre hay tiempo para el consenso y para el diálogo, que es lo que la gente pide”, afirmó en diálogo con Radio TV Valle Viejo. Esta declaración llega en un momento de gran tensión y negociaciones a nivel nacional, donde los acuerdos políticos en el Congreso son cruciales para el oficialismo.

Al ser consultado sobre posibles llamados de la Nación o una nueva reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos, el mandatario respondió: “Esta es la postura de nuestro gobierno y va a ser la postura de los legisladores nacionales”. Luego, con un tono sincero, agregó: “Para que haya diálogo tiene que haber dos partes y las dos partes tienen que estar de acuerdo en dialogar. Por eso yo creo que ahora estamos en tiempo de cierre de lista, creo que la semana que viene Nación va a iniciar algún diálogo con algunos gobernadores”.

En cuanto a las legislativas provinciales, el gobernador aseguró que el oficialismo “va a sumar senadores” y que, junto a Lucía Corpacci y Gustavo Saadi, buscan acuerdos en todos los territorios. “Prácticamente tenemos acuerdos ya en casi todos los departamentos”, sostuvo. Respecto a las candidaturas a diputados, Jalil anticipó que se cerrará “un acuerdo importante”, particularmente en la zona del oeste provincial, para definir los candidatos.

Finalmente, sobre la elección de los candidatos para las bancas nacionales, el gobernador indicó que la decisión está en proceso y se definirá este viernes. “Vamos a poner los candidatos que defiendan a Catamarca”, sentenció, sin dar nombres, y argumentando que su foco principal es la gestión provincial. En esa línea, destacó los aumentos salariales para docentes y empleados de la administración pública, y valoró el avance en la construcción de viviendas.

