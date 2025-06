Valle Viejo: robaron en un local comercial de zona céntrica que carece de iluminación, “mientras la intendenta inaugura placitas”

Esta mañana, fue denunciado un hecho de inseguridad en un comercio ubicado en Avenida Presidente Castillo y calle Eusebio Ruzo, en el Departamento Valle Viejo. El ilícito fue advertido por una empleada.

Al local de la sandwichería El Coyuyo ingresó en la madrugada un delincuente al destruir las rejas y forzar la ventana, sustrayendo 300 mil pesos en efectivo de la caja registradora, un posnet y dos celulares.

Todo el accionar delictivo fue captado por las cámaras de seguridad.

En tanto, Iris Ibarra, propietaria del comercio utilizó las redes sociales para expresar su desazón por lo acontecido: “Hoy me tocó a mí !!! Estamos a 20 mts de la Escuela de Suboficiales!!! Esta esquina NO tiene luz, cansada de hacer reclamos y se lavan las manos entre la municipalidad y EC SAPEM. Mientras que la intendenta inaugura PLACITAS, que al vecino laburante no le sirve de nada”, es el mensaje de la damnificada.