Valle Viejo: ingresó formalmente el pedido de juicio político contra la intendente Susana Zenteno

El Consejo Deliberante de Valle Valle Viejo recibió oficialmente el expediente que solicita un juicio político contra la jefa comunal Susana Zenteno, respaldado por unas 1.600 firmas. Es por el supuesto abandono de servicios públicos básicos y falta de transparencia en la gestión municipal, temas que ahora serán revisados con detalle en la comisión correspondiente.

El concejal Lucas Cisternas aseguró que evaluarán si cumple con los requisitos legales que exige la carta orgánica municipal como la autenticidad de las firmas y la presentación de pruebas.

Destacó que el tratamiento será serio y responsable, y anticipó que si el expediente no es admisible, actuará conforme a lo establecido, resaltando que el Consejo está abierto a recibir y analizar este tipo de denuncia ciudadana: “Al parecer, una nota firmada por los vecinos, que son tres notas donde se adjunta la firma en planilla. En base a lo que dice la carta orgánica, primero hay que ver si cumple con los requisitos de admisibilidad o no, que la firma esté no autenticada, que se llegue con el cinco por ciento del patrón electoral que le reza la carta orgánica, que adjunte las pruebas de la denuncia, y obviamente supuesto, todos los fundamentos, así que ahora vamos a tomar conocimiento, seguramente esto va a tomar un prestado parlamentario y, por supuesto, lo vamos a evaluar en en comisión como corresponde de una manera seria, como corresponde, digamos, un tratamiento de este pedido quien vino a presentar, digamos, esta denuncia fue a Ángel Barrios, y el presidente de la juventud radical, bueno, él no firmó la nota, un detalle a tener en cuenta, obviamente, vamos a revisar también para ver si es efectivamente así, pero él no le firmó, al parecer, de firmas, de varios vecinos, vamos a ver quiénes están juntando las pérdidas correspondientes”.