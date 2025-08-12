Radio TV Valle Viejo
Valle Viejo es viral gracias a los árbitros Fernando Espinoza y Federico Cano (Video)

Sport Center de ESPN y otros medios deportivos nacionales publicaron en sus redes el particular sorteo que protagonizaron Fernando Espinoza y su juez de línea, el catamarqueño Federico Cano, antes del partido entre Defensa y Justicia y Riestra, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de AFA.

Espinoza dio como opciones a los capitanes “Pasión o Valle Viejo”, y mirando de manera cómplice a Fede Cano aclaró que “Valle Viejo es Fede Cano, Catamarca”, provocando las risas de simpatía con los futbolistas.

En la cuesta de Facebook de Pasión Chacarera Deportes comentaron que se habría tratado de un “regalito” del árbitro catamarqueño por sus 9 años de trayectoria en el medio periodístico.

