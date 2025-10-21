Valle Viejo: chocaron un auto y una moto en la plaza de San Isidro, sin semáforo y sin agente de tránsito en hora pico

En los primeros minutos de esta tarde se produjo un choque entre un auto y una moto en la esquina de calles Facundo Segura y Padre Esquiú, plaza de San Isidro, donde el semáforo se encuentra sin funcionar desde el fin de semana.

Una persona que se trasladaba en el vehículo menor debió ser asistida y trasladada en una ambulancia.

El accidente se produjo en el horario pico de tránsito, cuando hay mayor tránsito por la entrada y salida de alumnos en las escuelas, y no había personal de Tránsito Municipal de Valle Viejo.