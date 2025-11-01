Valentín Vargas, Ídolo: recibió el premio a la “Canción Más Viral”

El cantante catamarqueño Valentín Vargas, uno de los artistas emergentes más fuertes del país, volvió a poner a la provincia en lo más alto al obtener el galardón a “Canción Más Viral” en los Premios Ídolo 2025 con su tema “Tu jardín con enanitos”.

El joven artista celebró el reconocimiento agradeciendo el acompañamiento de su público y destacando que este logro “también es de Catamarca”. Su crecimiento, marcado por presentaciones en el Festival del Poncho y su llegada al prestigioso Teatro Gran Rex, confirma el ascenso imparable de un talento que lleva su identidad provincial a cada escenario.

Con una propuesta musical que fusiona cumbia, raíces locales y género urbano, Valentín continúa construyendo un camino propio que emociona y enorgullece a miles de catamarqueños que siguen de cerca su meteórica carrera.