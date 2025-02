Valentín Vargas, el artista catamarqueño que firmó con Sony Music

Valentín Vargas, el joven talento de Catamarca, alcanzó un importante logro en su carrera al firmar un contrato con Sony Music Argentina, una de las discográficas más influyentes del mundo. De esta manera, el cantante consigue instalarse donde pocos catamarqueños dedicados a la música pudieron acceder.

La noticia fue anunciada por el propio artista a través de sus redes sociales, donde dio a conocer su emoción y gratitud.

“Hoy se me llenaron los ojos de lágrimas y hace banda que no me paro a pensar en las locuras que estoy y estamos haciendo”, escribió en su publicación, en la que también destacó el apoyo de su gente y el esfuerzo que dedicó al proyecto que ahora lo lleva a un nivel profesional superior.

Valentín aclaró que el contrato con Sony Music no afectará su compromiso con “La V”, su sello personal y fuente de inspiración. “Tenemos La V y la V para mucho tiempo más”, aseguró, subrayando su pasión y determinación por seguir creciendo en la industria musical.

El contrato con Sony Music Argentina representa un salto significativo para Vargas, brindándole la oportunidad de expandir su música a nivel internacional. Con este respaldo, el artista podrá alcanzar nuevos mercados y consolidar su nombre dentro de la escena musical global.

Valentín Vargas, este año, durante su presentación en Andalgalá