Va a juicio un violento peluquero que le cortó el cuello a su cliente para robarle

Utilizando una tijera, un peluquero le aplicó dos puntazos en el cuello a su víctima para robarle dinero en efectivo, joyas y una camioneta de alta gama, intentando prenderle fuego a la vivienda. Ahora enfrentará una pena de 14 años de prisión. El juez interviniente resolvió hacer lugar a la apertura a juicio solicitada por María del Carmen Reuter, titular de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, quien fue representada en la audiencia de control de la acusación y admisibilidad de la prueba por el auxiliar fiscal Alejandro Nader.

En función a lo dispuesto, se ordenó la elevación a juicio del caso en contra del acusado en calidad de autor del delito calificado como robo agravado por el uso de arma blanca, con una pretensión punitiva por parte de la acusación pública de 14 años de prisión.

De acuerdo a la acusación, entre las 22.00 horas del 29 de octubre y las 6.00 horas del 30 de octubre de 2024, en circunstancias en la víctima se encontraba en su domicilio ubicado en avenida Alem al 500 de Tafí Viejo junto al acusado, quien se disponía a cortarle el cabello, momento en que tomó una navaja, le realizó un corte en su cuello, provocándole una herida, por lo que la víctima decidió retirarse a recibir asistencia médica.

El atacante tomó un cuchillo de la cocina, se abalanzó contra el hombre. Luego de empujarlo le propinó dos puntazos también en el cuello, logrando que éste cayera al piso.



En ese momento tomó dinero en efectivo ($250.000), un parlante, un televisor Smart TV de 50 pulgadas; un anillo de oro con piedra roja y una cadena de oro con medalla también de oro.



A continuación, luego de rociar una sábana con alcohol y prendarla fuego, se apoderó de las llaves de una camioneta marca Toyota SW4 y emprendió su huida a bordo del rodado, llevándose también todas las pertenencias antes mencionadas, dejando a la víctima herida en el lugar.

Con su accionar generó al damnificado lesiones consistentes en corte de aproximadamente 15 centímetros de longitud que se extiende de izquierda a derecha desde región central de cuello, desde abajo hacia arriba, hasta región de articulación maxilo facial derecha.