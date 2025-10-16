UTA/Catamarca amenaza con paro de 24 horas para mañana viernes, pero dos empresas trabajarán normalmente

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), Seccional Catamarca–La Rioja, anunció un paro total de actividades por 24 horas, que comenzará a las 0 horas de mañana viernes 17 de octubre de 2025, en reclamo por la falta de pago de los haberes correspondientes al mes de septiembre.

En una nota dirigida a los propietarios de empresas de transporte automotor de pasajeros, el sindicato informó que la medida fue resuelta junto al cuerpo de delegados.

Según el comunicado del sindicato, la mayoría de las empresas del sector no abonaron los haberes a sus trabajadores, a excepción de GM y 25 de Agosto, que sí cumplieron con los pagos y por lo tanto continuarán con su actividad normalmente.