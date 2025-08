Usurpadores de Valle Viejo amenazaron prenderse fuego ellos y a los niños si les “pintan los dedos” en la Justicia

Esta mañana, en el edificio de la Fiscalía General una diez personas iban a ser indagadas e imputadas por el delito de usurpación en Santa Rosa, Valle Viejo. Dos de las mujeres citadas por la Justicia hablaron con Radio TV Valle Viejo, una de ellas amenazando con “prenderse fuego” si les “pintan los dedos”.

Adujeron que recibieron promesas incumplidas por parte de algunos funcionarios provinciales: “Lamentablemente nos van a imputar, no tenemos solución, la única solución que nos dan es pintarnos los dedos, y uno pierde el trabajo, pierde todo y lo único que nos queda es que si no nos dan una solución nos vamos a prender fuego frente al Pabellón 23, estoy decidida a prenderme fuego en frente de la Casa de Gobierno y un grupo de gente lo va a hacer en los ranchos, porque nadie se acercó, nadie dice nada, la señora intendenta (Susana Zenteno) brilla por su ausencia, el señor ministro Fidel Sáenz ni siquiera se le conoce la cara. Supuestamente se iba a solucionar antes del Poncho, pero pasó la Fiesta del Poncho, y mintieron ellos y después que pasó el Poncho ahora nos están llegando las citaciones y bueno, vamos a quedar imputados y la gente dice una vez que a mí me pinten los dedos ya no tengo nada que perder, se van a prender fuego con los niños y hay menores de edad, entonces el gobierno va a tener que cargar con la culpa de la muerte de menores de edad y personas con discapacidad, literalmente hay gente con discapacidad”.