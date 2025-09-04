Radio TV Valle Viejo
Uruguay recibe a Perú hoy jueves por las Eliminatorias: la Celeste busca sellar la clasificación y la Bicolor sueña con un milagro

Uruguay enfrentará a Perú este jueves desde las 20.30 en el Estadio Centenario de Montevideo por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Celeste de Marcelo Bielsa llega con 24 puntos y necesita apenas una unidad para clasificarse de manera directa a la próxima Copa del Mundo. La Bicolor, en cambio, se ubica anteúltima con 12 puntos y está obligada a ganar sus dos partidos restantes, además de esperar otros resultados, para tener chances de alcanzar el repechaje.

Cómo llegan los equipos

El antecedente más reciente entre ambos fue en octubre de 2024, cuando Perú venció 1-0 en Lima con gol de Miguel Araújo. Ahora, el conjunto uruguayo buscará revancha en casa y con el aliento de su gente.

Uruguay ganó apenas uno de sus últimos cinco partidos: fue 2-0 ante Venezuela. Para este compromiso, Bielsa no podrá contar con José María Giménez, Maximiliano Araujo y Nicolás de la Cruz, todos lesionados. Tampoco estarán Ronald Araujo, Nahitan Nández y Darwin Núñez, suspendidos por acumulación de tarjetas. Los tres podrán reaparecer frente a Chile en la última jornada.

Perú atraviesa un presente mucho más complejo: ocupa la penúltima posición en la tabla y debe ganar sus dos compromisos para aspirar al repechaje. “Nosotros no tenemos margen de error, tenemos que ir a ganar, solo nos conviene un resultado, que es ganar”, declaró Yoshimar Yotún en la previa del duelo decisivo. El DT Óscar Ibáñez no contará con Paolo Guerrero, Edison Flores y Alex Valera, lesionados, ni con Renato Tapia, suspendido por amarillas.

