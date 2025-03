Universidad: becas 2025 para alumnos ingresantes en Catamarca

La Secretaría de Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles de la UNCA comunica a los alumnos ingresantes 2025, que del 17 al 30 de marzo se abren las inscripciones para las Becas de ayuda económica específica, Comedor y Residencia. Las mismas se realizarán a través del link https://guarani.unca.edu.ar/

Por consultas dirigirse a la Secretaría de Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles, en el Horario de 8 a 12 y de 16 a 20 hs, sito en Maximio Victoria N° 55 – 2° Piso – Edificio Variante I – Predio Universitario.

Alumnos universitarios y preuniversitarios – Inscripciones a media Beca de Comedor

La Secretaría de Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de Catamarca, informa que a partir del 11 de marzo se abren las inscripciones a la MEDIA BECA DE COMEDOR, destinada a los estudiantes universitarios y de las escuelas preuniversitarias Fray Mamerto Esquiú y E.N.E.T. Nº 1 “Prof. Vicente García Aguilera”.

Los interesados deberán retirar formulario de inscripción en el área social de la Secretaría de Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles, en el Horario de 8 a 12 y de 16 a 20 hs, sito en Maximio Victoria N° 55 – 2° Piso – Edificio Variante I – Predio Universitario.

Los requisitos que se debe tener en cuenta para solicitar el formulario:

• Ser argentino nativo o por opción

• Completar la Declaración Jurada.

• Ser alumno regular de una carrera de grado y pregrado, que se dicte en la UNCA o en las escuelas preuniversitarias Fray Mamerto Esquiú y E.N.E.T. Nº 1 “Prof. Vicente García Aguilera”.

• Poseer una materia aprobada en el periodo de evaluación establecido en la inscripción (alumnos universitarios avanzados).

• No poseer trabajo formal en el ámbito público, privado, nacional, municipal o universitario.

• Poseer un ingreso económico que no supere el salario mínimo, vital y móvil, establecido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (para alumnos auto sustentados).

• Poseer un ingreso económico que no supere los tres salarios mínimo, vital y móvil, establecido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (para grupo familiar).

• Declarar su situación socioeconómica y presentar en la Secretaría de Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles la documentación requerida.