Una pareja de Misiones falleció al chocar con su moto en Brasil y dejó huérfanos a 5 niños

Una pareja que circulaba en moto murió al protagonizar un violento choque sobre la BR-163, a la altura de la llamada “Curva do Guareschi”, en el municipio brasileño de Barracão, una zona próxima a la frontera con Misiones. El hombre, identificado como Roberto dos Santos, falleció en el lugar del accidente, mientras que su compañera, Viviane Kuntz, fue trasladada con vida al hospital de Dionísio Cerqueira, pero no resistió las graves lesiones y murió poco después de ser ingresada al mismo.

El siniestro ocurrió cuando la motocicleta en la que viajaba el matrimonio impactó contra una camioneta Chevrolet Captiva con matrícula de Foz do Iguaçu. Según indicaron los equipos de emergencia que acudieron al lugar, Kuntz presentaba múltiples fracturas en brazos y piernas, además de una herida lacerante con hemorragia en la zona derecha de la ingle y signos de shock. Pese al rápido traslado y a la atención recibida en el hospital municipal, su estado era crítico desde el primer momento.

La pareja residía en Dionisio Cerqueira, localidad de Brasil que conecta con Misiones mediante frontera seca.

La violencia del impacto provocó la muerte instantánea del motociclista argentino, cuyo cuerpo fue hallado a pocos metros de la motocicleta. El tránsito en el tramo de la BR-163 debió ser interrumpido durante varias horas para permitir el trabajo de los socorristas, de la Policía Militar y de los peritos de la Policía Científica de Francisco Beltrão, que realizaron las pericias correspondientes antes de liberar la circulación.

Viviane se desempeñaba como docente en Dionísio Cerqueira, mientras que Roberto se dedicaba a la venta de combustibles en Bernardo de Irigoyen.

De acuerdo con la información que la familia brindó al medio local Jornal da Fronteira, la pareja tenían cinco hijos menores, que ahora quedaron al resguardo de familiares cercanos.

El hecho conmocionó a las comunidades de la zona de frontera, donde ambos residían y trabajaban. Las autoridades recordaron la necesidad de extremar las precauciones en esa curva de la ruta, considerada una de las más peligrosas del corredor vial que conecta el suroeste de Brasil con la frontera misionera.