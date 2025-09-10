Una niña de 9 años lucha por su vida al sufrir bullying en una escuela de la Capital tucumana

Una niña de 9 años permanece internada en grave estado en el Hospital Avellaneda, luego de haber intentado quitarse la vida el pasado viernes pasado por la noche. Según relató su madre, Paula, la pequeña venía siendo víctima de bullying en la Escuela Roca, donde tres compañeras la hostigaban por su color de piel y sus rulos, además de agredirla físicamente con empujones y golpes en el aula.

El hecho salió a la luz cuando fue encontrada por su hermana menor, quien alertó a la familia. En ese momento fue trasladada de urgencia al hospital, donde permanece entubada, con inflamación cerebral y líquido en los pulmones.

En diálogo con la periodista Marisa Suárez, Paula manifestó: “Mi hija lucha por su vida. Les pido a los padres que no justifiquen estas cosas diciendo que son cosas de niños, porque no lo son. Yo avisé varias veces lo que estaba pasando en la escuela y no tuve respuestas”.

La madre también agradeció al personal médico que la asiste y al acompañamiento recibido por organismos oficiales. Pese al pronóstico delicado, la familia mantiene la esperanza de que pueda recuperarse.

El caso reabre la discusión sobre la responsabilidad de las instituciones educativas y la necesidad de políticas efectivas para prevenir y abordar el acoso escolar, un problema que puede tener consecuencias graves en la salud física y emocional de los niños.

Fuente: Contexto Tucumán