Una nena de 13 años se disparó en la cabeza mientras jugaba con un arma: está internada en grave estado

Una chica de 13 años fue internada en grave estado tras recibir un disparo en la cabeza mientras, según las primeras versiones, jugaba con un arma de fuego. El hecho ocurrió en la tarde del domingo en barrio Villa Boedo, Córdoba, y es materia de investigación por parte de la Justicia. La adolescente fue trasladada de urgencia al Hospital Florencio Díaz y, debido a la gravedad del cuadro, derivada al Hospital de Niños, donde permanece internada en terapia intensiva.

La Policía fue alertada por el personal médico que recibió a la menor, y se activó una investigación para determinar cómo se produjo el disparo. En el marco de la causa, un familiar entregó un rifle calibre 22, que fue secuestrado para ser sometido a peritajes balísticos. Por el momento, no se confirmó oficialmente si se trata del arma utilizada en el hecho.

La fiscalía a cargo del caso busca establecer con precisión lo sucedido y determinar si hubo participación de terceros o negligencia en el acceso al arma. Hasta el momento, no se informaron detenciones.