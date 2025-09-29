Una mujer se descompensó en EC SAPEM mientras reclamaba por el monto de su factura

Ocurrió esta mañana en las oficinas comerciales de la Empresa de Energía Catamarca SAPEM, cuando una persona concurrió a reclamar sobre el alto costo del servicio eléctrico.

La mujer mayor de edad argumentaba la imposibilidad de abonar el importe y esta situación se la hizo saber al personal de la concesionaria.

La usuaria sufrió una descompensación por su de estado de nerviosismo, y debió llegar el SAME para prestar asistencia, determinando el traslado al Hospital San Juan Bautista para su atención.