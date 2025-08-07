Una mujer mató a puñaladas a su hijo de 14 años

Una tragedia familiar conmociona a la ciudad de Río Cuarto. Un adolescente de 14 años fue asesinado a puñaladas y por el crimen fue detenida su madre, una mujer de 47 años con antecedentes de problemas psiquiátricos.

El estremecedor caso sucedió ayer miércoles en un domicilio del barrio Alberdi, en la ciudad de Río Cuarto, cuando el menor fue hallado muerto en el interior de su vivienda.

Desde el Ministerio Público Fiscal provincial informaron que la Fiscalía de Fuero Múltiple N°1 de Río Cuarto, a cargo de Pablo Jávega, detuvo a la mujer y la imputó por el delito de homicidio calificado.

Aunque se tratan de las primeras horas de investigación, las autoridades informaron que la acusada, de 47 años, tendría problemas psiquiátricos, por lo que no descartan que haya sufrido un brote.

Los primeros datos que comenzaron a circular es que la mujer llamó a su marido y le advirtió que su hijo estaba herido, pero cuando llegó el hombre confirmó que el adolescente estaba sin signos vitales.