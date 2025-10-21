Una mujer fue asesinada a puñaladas por su expareja en Santa Fe

Una mujer de 45 años fue asesinada a puñaladas frente a sus hijos en la madrugada de este martes en el barrio Loyola Norte de la ciudad de Santa Fe. Según los testigos, que vieron cómo mataban a su madre, el agresor fue su expareja, de 40 años, que permanece prófugo.

De acuerdo a las actuaciones policiales, Rosa Gabriela Villagra fue atacada por Sebastián Flores, quien pateó la puerta del domicilio, ingresó y le asestó varios puntazos frente a los hijos de ella, un joven de 21 y una mujer de 25 años.

La hija de la víctima sufrió una herida de arma blanca en una de sus manos al abalanzarse sobre Sebastián Flores para que dejara de atacar a su mamá.

Las imágenes de cámaras de videovigilancia de Neuquén al 6800, donde tuvo lugar el femicidio, muestran a Flores saliendo del domicilio tras saltar un portón de rejas con el cuchillo en la mano.

El cuerpo de Villagra tenía heridas en la zona del mentón y del tórax. La fiscal Vivian Galiano, a cargo del caso, solicitó la autopsia.