Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Una mujer fue a denunciar violencia de género a una comisaría, pero tardaron una hora y media en atenderla porque los policías estaban almorzando y peinándose

Desesperada, una mujer acudió a la comisaría para denunciar “violencia de género”, pero debió esperar una hora y media aproximadamente para que le tomaran la denuncia: las agentes estaban “ocupadas”. La tardanza se debió a que las policías se estaban peinando y luego almorzando. Ocurrió en Entre Ríos, y la denunciante pudo filmar la secuencia.

El insólito hecho ocurrió la semana pasada, pero el video y el caso trascendieron durante las últimas horas con la exposición en los medios de la indignación de la mujer con las fuerzas policiales.

La mujer acudió al edificio donde funciona la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar en la ciudad de Concepción del Uruguay, ubicado sobre avenida Bartolomé Mitre al 1200. Llegó al lugar desesperada para denunciar que era víctima de violencia de género, pero las agentes estaban “ocupadas”.

Tras recibirla, las oficiales le indicaron que debía “esperar un poco” para ser atendida y la condujeron a una oficina para que aguarde allí. La dejaron sola esperando. “Yo era un manojo de nervios por lo que estaba viviendo y me dejaron en una oficina sola. Sin contención, sin que nadie me escuche”, se quejó la mujer en el sitio local La Pirámide.

Una puerta entreabierta reveló la tardanza de las agentes para con la mujer desesperada. Y la mujer lo filmó con su celular. ¿Por qué la tardanza? Una agente estaba peinando a otra, le hacía una trenza. Pero, luego de la sección peluquería, las agentes se tomaron un rato más para almorzar.

En este sentido, la mujer denunció que tardaron más de una hora y media en atenderla. “Estuve en esa oficina, sola más de una hora y media hasta que se dignaron a atenderme. Es una falta de empatía y de respeto total. Tendrían que darse cuenta que a ese lugar vamos mujeres que estamos atravesando algún tipo de crisis”, se quejó la mujer.

Según confirmó el mencionado sitio local, autoridades de la Jefatura Departamental de Concepción del Uruguay desconocían la situación, y luego de que la mujer denunciara el caso, se abrió una investigación interna. Adelantaron que de corroborarse la versión de la mujer, puede haber sanciones institucionales.

  • Catamarca: un joven requerido por la Justicia fue detenido por robo

    Catamarca: un joven requerido por la Justicia fue detenido por robo

    Hoy, personal de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia cumplimentó un oficio solicitado por la Fiscalía de Instrucción de Sexta Nominación y procedió a la detención de un hombre de 25 años de edad, de apellido Medina, por una causa que se tramita en la Unidad Judicial N° 5, por el supuesto delito de robo en calidad…

  • Imputaron a Espert por presunto lavado de dinero  en el marco de la denuncia de Juan Grabois

    Imputaron a Espert por presunto lavado de dinero  en el marco de la denuncia de Juan Grabois

    Fernando Domínguez, fiscal federal de San Isidro, inició una investigación contra el diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, por presunto lavado de dinero, según confirmó el diario La Nación, en el marco de la denuncia presentada por el candidato de Fuerza Patria (FP) Juan Grabois. Esta investigación está vinculada con los…

  • En pleno juicio el acusado se paró y mató de cuatro disparos al juez

    En pleno juicio el acusado se paró y mató de cuatro disparos al juez

    Un juez del Tribunal de Apelaciones de Tirana, la capital de Albania, fue tiroteado mortalmente este lunes en pleno juicio por un hombre contra el que acaba de dictar una sentencia desfavorable en un litigio entre dos familias sobre la propiedad de varios inmuebles. El agresor, de 30 años, disparó cuatro veces contra el magistrado, que falleció, y contra…

  • Una mujer fue a denunciar violencia de género a una comisaría, pero tardaron una hora y media en atenderla porque los policías estaban almorzando y peinándose

    Una mujer fue a denunciar violencia de género a una comisaría, pero tardaron una hora y media en atenderla porque los policías estaban almorzando y peinándose

    Desesperada, una mujer acudió a la comisaría para denunciar “violencia de género”, pero debió esperar una hora y media aproximadamente para que le tomaran la denuncia: las agentes estaban “ocupadas”. La tardanza se debió a que las policías se estaban peinando y luego almorzando. Ocurrió en Entre Ríos, y la denunciante pudo filmar la secuencia. El insólito hecho ocurrió la semana pasada, pero el video y el…

  • La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a los Estados Unidos

    La Corte Suprema habilitó la extradición de Fred Machado a los Estados Unidos

    El proceso de extradición que involucra al empresario Federico “Fred” Machado quedó confirmado tras la decisión de la Corte Suprema de la Nación, que avaló el pedido formulado por la justicia de Estados Unidos para que el ciudadano argentino sea juzgado por una serie de delitos graves, entre los que se incluyen asociación ilícita, narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico.…

  • Hallaron muerta a Daiana Mendieta, una joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

    Hallaron muerta a Daiana Mendieta, una joven de 22 años que era buscada en Entre Ríos

    Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años que estaba desaparecida desde el viernes pasado en la localidad de Gobernador Mansilla, provincia de Entre Ríos, fue hallada sin vida en el interior de un aljibe, a unos 10 metros de profundidad. La información del hallazgo del cadáver fue confirmada a este medio por el ministro de Seguridad y Justicia de…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3