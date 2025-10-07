Una mujer fue a denunciar violencia de género a una comisaría, pero tardaron una hora y media en atenderla porque los policías estaban almorzando y peinándose

Desesperada, una mujer acudió a la comisaría para denunciar “violencia de género”, pero debió esperar una hora y media aproximadamente para que le tomaran la denuncia: las agentes estaban “ocupadas”. La tardanza se debió a que las policías se estaban peinando y luego almorzando. Ocurrió en Entre Ríos, y la denunciante pudo filmar la secuencia.

El insólito hecho ocurrió la semana pasada, pero el video y el caso trascendieron durante las últimas horas con la exposición en los medios de la indignación de la mujer con las fuerzas policiales.

La mujer acudió al edificio donde funciona la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar en la ciudad de Concepción del Uruguay, ubicado sobre avenida Bartolomé Mitre al 1200. Llegó al lugar desesperada para denunciar que era víctima de violencia de género, pero las agentes estaban “ocupadas”.

Tras recibirla, las oficiales le indicaron que debía “esperar un poco” para ser atendida y la condujeron a una oficina para que aguarde allí. La dejaron sola esperando. “Yo era un manojo de nervios por lo que estaba viviendo y me dejaron en una oficina sola. Sin contención, sin que nadie me escuche”, se quejó la mujer en el sitio local La Pirámide.

Una puerta entreabierta reveló la tardanza de las agentes para con la mujer desesperada. Y la mujer lo filmó con su celular. ¿Por qué la tardanza? Una agente estaba peinando a otra, le hacía una trenza. Pero, luego de la sección peluquería, las agentes se tomaron un rato más para almorzar.

En este sentido, la mujer denunció que tardaron más de una hora y media en atenderla. “Estuve en esa oficina, sola más de una hora y media hasta que se dignaron a atenderme. Es una falta de empatía y de respeto total. Tendrían que darse cuenta que a ese lugar vamos mujeres que estamos atravesando algún tipo de crisis”, se quejó la mujer.

Según confirmó el mencionado sitio local, autoridades de la Jefatura Departamental de Concepción del Uruguay desconocían la situación, y luego de que la mujer denunciara el caso, se abrió una investigación interna. Adelantaron que de corroborarse la versión de la mujer, puede haber sanciones institucionales.