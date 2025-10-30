Una madre con problemas psiquiátricos habría asesinado a su hija de 9 años en Santiago del Estero

El homicidio de una niña de 9 años causó conmoción en la ciudad de La Banda, en la mañana de este jueves. El asombro es aún mayor, puesto que la madre – una mujer que padece problemas psiquiátricos – sería la principal sospechosa. Personal de la Comisaría Comunitaria N.13 perita una vivienda de la Calle Irigoyen, donde apareció el cuerpo de la menor.

Pasadas las 8 de la mañana, un llamado alertó al personal policial sobre el fallecimiento de una niña de 9 años. Los abuelos de la niña (de quien no trascendió la identidad) fueron quienes encontraron la terrible escena y dieron aviso a las autoridades.

Asimismo, los denunciantes detallaron que la niña vivía con su madre, que padece problemas psiquiátricos, y aseguraron que esta le habría suministrado tres pastillas de Clonazepam.

El personal de Salud que asistió al lugar, a cargo de la Paramédico Carla Ontivero, confirmó que la menor no tenía signos vitales.

Fuente: El Liberal