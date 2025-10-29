Una joven se quitó la vida en un vivo de TikTok y su familia exige justicia

La joven tucumana Karla R., de 27 años, se quitó la vida la semana pasada mientras realizaba una transmisión en vivo por TikTok. El caso generó una profunda conmoción en redes sociales y reavivó el debate sobre la violencia de género y la falta de respuesta judicial.

Karla había denunciado en seis oportunidades a su expareja por violencia física y psicológica, pero la Justicia nunca ordenó su detención. “Durante cuatro años estuvo en una relación marcada por la violencia y el hostigamiento”, señaló el periodista Jesús Comunica.

La joven, emprendedora y dedicada al rubro de la estética, soñaba con recibirse de fonoaudióloga. Su familia acusa a su exnovio de haberla hostigado y amenazado constantemente, situación que la habría llevado a una profunda depresión. La investigación se lleva adelante bajo la figura de instigación al suicidio.

Fuente: Contexto Tucumán