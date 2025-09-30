Una joven que había ingerido 90 cápsulas de cocaína fue detenida durante un control en Tucumán

En un riguroso control fronterizo realizado anoche en el puesto “7 de Abril”, Gendarmería Nacional interceptó a una joven boliviana que transportaba 90 cápsulas de cocaína en su estómago. El procedimiento se desarrolló alrededor de las 21:00 durante el “Operativo Lapacho 2025”, con la colaboración del Escuadrón 55 de Tucumán.

La detenida fue identificada como Segundina Huaylla Carrión, de 19 años y nacionalidad boliviana. Durante el registro, manifestó molestias estomacales y realizaba gestos de malestar, lo que motivó su traslado al Hospital de Burruyacú.

Tras realizársele placas radiográficas, los estudios arrojaron un resultado positivo para la ingesta de cápsulas de cocaína.

La autoridad judicial, Mariana Del Río, del Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán, fue inmediatamente informada y avaló el procedimiento.

La magistrada ordenó la detención de Huaylla Carrión y dispuso que permanezca en el hospital público bajo estricta atención médica y custodia policial, hasta que logre evacuar por completo los narcóticos que transportaba en su interior.