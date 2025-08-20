Una joven despertó a golpes a su pareja y lo apuñaló, al acusarlo de infiel

Un hombre terminó internado en el Hospital Jorge Uro de la ciudad de La Quiaca, Jujuy, luego de haber sido agredido primero con golpes y luego con un arma blanca por su pareja.

De acuerdo a lo que se pudo establecer, un joven de 22 años que reside con su pareja en la localidad de Monterrico, se trasladó hasta la ciudad de La Quiaca para participar de una fiesta, quedándose a dormir en una habitación facilitada por un amigo.

Sin embargo, al día posterior de la celebración, su pareja se presentó en el lugar, pudiendo localizarlo tras acceder a su cuenta de WhatsApp, comenzando la joven a increparlo por una supuesta relación con otra mujer.

Según consta en la denuncia formulada, la agresora comenzó a atacar al sujeto con golpes de puño, para posteriormente tomar un cuchillo con mango de madera, causando cortes en el brazo izquierdo de su pareja y una lesión punzocortante en la espalda.

El joven, herido, caminó por avenida Hipólito Yrigoyen donde finalmente se desplomó por una gran pérdida de sangre, por lo que la mujer solicitó la presencia de una ambulancia del SAME que trasladó a la víctima al nosocomio local donde quedó internado.