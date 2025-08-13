Radio TV Valle Viejo
Una joven cubrió de tela de peluche rosa su Fiat 600 y causó furor en Entre Ríos

Un clásico de la calle de Paraná, Entre Ríos, recibió una transformación que no deja a nadie indiferente. Brinnasa Lell, decidió darle una segunda vida a su tradicional Fiat 600, cubriéndolo completamente con tela de peluche color fucsia. El resultado, bautizado por ella misma como el “fitaluche”, se convirtió en una atracción que despierta sonrisas y curiosidad en cada esquina.

“No se trata de ser el mejor, se trata de saber destacarse”, publicó la joven en sus redes sociales. El vehículo, que había sido pintado de color rosa, ya llamaba la atención, pero con su nueva cubierta ganó un carácter único.

Para llegar al resultado final, Brinnasa primero ploteó el Fiat 600 con retazos de vinilo de distintos colores y le quedó como un rompecabezas. Luego comenzó el trabajo más complejo: fijar la alfombra de peluche.

Utilizó cemento de contacto diluido y, en las partes más grandes, una pistola para pintar que le permitió trabajar más rápido. Lo más importante era dejar que el pegamento se secara antes de unir la tela a la chapa. Fue un trabajo de paciencia, sobre todo para cortar las partes de las ventanillas y que quedara prolijo.

Tras varios días de trabajo, el “fitaluche” estaba listo para salir a la calle. Es suave al tacto y muy llamativo.

Una postal rodante por las calles de Paraná

Desde que comenzó a circular con su creación, Brinnasa recibe todo tipo de reacciones. El fucsia intenso del peluche se destaca entre el gris urbano y transforma cada trayecto en una pequeña exhibición. Claramente, es un auto con historia y con mucho amor.

Con cada paseo, el “fitaluche” de Brinnasa no solo llama la atención: también arranca sonrisas, prueba de que la creatividad y el ingenio pueden convertir un objeto cotidiano en una obra rodante.

