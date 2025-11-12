Una inversión de U$S 2.000 millones duplicará la actual producción de litio en Salta

La compañía china Ganfeng Lithium y su socia Lithium Argentina anunciaron una inversión conjunta de alrededor de u$s2.000 millones para el desarrollo de un nuevo proyecto de litio en la provincia de Salta que promete ser uno de los más importantes de la Argentina. El emprendimiento, que abarcará las cuencas del Salar de Pastos Grandes y el Salar de Pozuelos, tiene el potencial de duplicar la actual capacidad productiva de litio del país.

El proyecto Pastos Grandes, ubicado a unos 154 kilómetros al noroeste de la Ciudad Capital de Salta, proyecta una vida útil de 30 años. Se estima que, tras un período de puesta en marcha de tres años, alcanzará una producción de hasta 150.000 toneladas por año de carbonato de litio equivalente, que es lo que actualmente está produciendo la Argentina con siete proyectos en operación.

Para el procesamiento de la materia prima, la empresa utilizará tecnología probada que incluye la extracción de salmuera, la evaporación solar y el procesamiento convencional. Actualmente, el proyecto ya cuenta con un campamento operativo, y la planificación incluye la ampliación tanto de su capacidad productiva como de sus instalaciones operativas.

El desarrollo también conocido como PPG, representa la unión de los proyectos Pastos Grandes y Pozuelos. Se extiende por las cuencas de ambos salares a 154 kilómetros al noroeste de la ciudad de Salta, a una altitud es de 3785 metros sobre el nivel del mar y cubre más de 8.664 hectáreas.

El anuncio formal se realizó en la ciudad de Shanghái, en el marco de una reunión de alto nivel que contó con la participación de una comitiva oficial del Gobierno de Salta. El presidente de Ganfeng Lithium, Wang Xiaoshen, recibió a la delegación salteña conformada por el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada; el representante de Relaciones Internacionales, Julio San Millán; y el secretario de Industria, Comercio y Empleo, Rodrigo Monzo.Pastos Grandes: El proyecto de litio que mueve la balanza

El encuentro permitió conocer los avances en los distintos trabajos de inversión y desarrollo que lleva adelante la empresa en la provincia. Las autoridades coincidieron en que Ganfeng Lithium es un actor clave en la minería de litio para Salta, y que la reunión sirvió para fortalecer la sólida y exitosa relación bilateral.

En primer lugar, la empresa expuso sobre el proyecto de litio Mariana, que ya se encuentra en producción. Este se ubica en el Salar del Llullaillaco, a 430 kilómetros de la ciudad de Salta, y generó alrededor de 1300 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos.

El proyecto Mariana destaca por su compromiso ambiental, al contar con un parque solar fotovoltaico que abastece de energía a la planta a través de paneles solares, cumpliendo con estándares internacionales en calidad, ahorro de energía y cuidado del medio ambiente.

Además, Mariana posee una planta industrial ubicada estratégicamente en General Güemes que permite completar la producción de cloruro de litio. Para concretar el traslado de salmuera desde el Salar de Llullaillaco hasta la planta de Güemes, la empresa planifica la realización de una estación de ferrocarril propia.

Salta está viviendo una creciente etapa de interés de capitales extranjeros para la exploración y explotación de litio. La provincia enfatizó su atractivo a partir de políticas que apuntan a brindar seguridad jurídica a las empresas, promover la producción y desarrollo de sus pueblos, y asegurar la generación de mano de obra local y la responsabilidad con el medio ambiente.

El Gobierno provincial solicitó a la empresa el estudio para la realización de mayores etapas de industrialización en la Argentina. La justificación de este pedido radica en la ubicación estratégica de Salta, que es un núcleo del Corredor Bioceánico, y el beneficio que implica poder acceder con facilidad al mercado argentino y latinoamericano.

Fuente: iProfesional