Una familia requirió más de $1.170.000 para no estar debajo de la línea de pobreza

El costo de las canastas básicas se aceleró en septiembre al 1,4%. Aun así, los aumentos se mantuvieron por debajo de la inflación general. Por tercer mes consecutivo, tanto la Canasta Básica Alimentaria como la Canasta Básica Total arrojaron la misma variación. Una familia tipo, formada por madre, padre y dos hijos, necesitó $1.176.852,05 para superar el umbral de pobreza en septiembre, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

De esta manera, la canasta básica alimentaria (CBA) y la total (CBT) se incrementaron un 1,4% con respecto a agosto del 2025. La CBT aumentó un 22% en comparación con el mismo mes del 2024. En lo que va del año, acumula una suba del 14,9%. Mientras que la CBA registró un incremento interanual del 23,1%, y un alza del 17,5% desde enero hasta septiembre.

De acuerdo con la medición del INDEC, un hogar compuesto por tres personas necesitó, en el octavo mes del año, $936.911 para cubrir la CBT y $420.140 para cubrir la CBA. Mientras que una familia tipo, compuesta por cuatro integrantes, precisó $527.736 para la CBA y $1.176.852 para llegar a la CBT. Por último, un hogar compuesto por cinco personas demandó un total de $555.063 para la CBA y $1.237.789 para la CBT.

Comparado con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, ambas canastas aumentaron por debajo de la inflación general (2,1%). A su vez, las dos quedaron por debajo en la medición interanual (31,8%).

  • Obesidad: la droga más famosa para tratarla llegó a la Argentina y Anmat la aprobó

    Obesidad: la droga más famosa para tratarla llegó a la Argentina y Anmat la aprobó

    El arribo de Wegovy® (semaglutida 2,4 mg inyectable) a la Argentina marca una nueva era en el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso, al ofrecer una alternativa terapéutica que ha demostrado no solo una reducción significativa del peso corporal, sino también beneficios adicionales en la salud cardiovascular y metabólica. El mecanismo de este tratamiento con semaglutida 2,4 mg…

  • Microsoft dejó de brindar soporte para Windows 10, que aún acapara un 40% de la cuota de mercado de sistemas operativos

    Microsoft dejó de brindar soporte para Windows 10, que aún acapara un 40% de la cuota de mercado de sistemas operativos

    Windows 10, que actualmente sigue concentrando el 40% de la cuota de mercado entre los sistemas operativos de escritorio, dejó de tener soporte oficial desde este martes 14 de octubre, a 10 años de su lanzamiento. Esto implica que esa versión del sistema operativo de Microsoft no recibirá más actualizaciones de software y de seguridad, por lo que se…

  • Créditos para jubilados ANSES: requisitos y cómo solicitar hasta $1.500.000

    Créditos para jubilados ANSES: requisitos y cómo solicitar hasta $1.500.000

    Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de ANSES tienen la posibilidad de acceder a créditos personales de hasta $1.500.000 durante el mes de octubre de 2025. Este crédito, que se otorga a través de bancos adheridos al programa, ofrece tasas preferenciales, cuotas fijas en pesos y plazos de hasta 60 meses. El trámite es sencillo y puede realizarse totalmente…

  • Hoy miércoles, la Selección Argentina se mide ante Colombia, por la semifinal del Mundial Sub 20

    Hoy miércoles, la Selección Argentina se mide ante Colombia, por la semifinal del Mundial Sub 20

    La Selección Argentina Sub 20 se medirá este miércoles ante Colombia por un lugar en la gran final del Mundial de Chile. El encuentro se disputará desde las 20:00 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, y será transmitido por D Sports y Telefé. El equipo dirigido por Diego Placente viene de eliminar a México…

  • Quiénes cobran este miércoles 15 de octubre según ANSES

    Quiénes cobran este miércoles 15 de octubre según ANSES

    ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que mañana continúanlos pagos de las jubilaciones y pensiones mínimas, Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar por Hijo, Asignación por Embarazo y Asignación por Prenatal. Todos incluyen el aumento por movilidad del 1,88 por ciento. Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo Titulares de jubilaciones y…

