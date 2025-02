Una exmujer del abogado Muñoz y Pérez desmiente ser víctima de violencia y atacó a los medios catamarqueños

Esta tarde, Roxana Argañaraz, una expareja del abogado catamarqueño Luis Muñoz y Pérez, cargó contra los medios de comunicación por falsear información, y también responsabilizó a la madre de una hija del letrado poniendo en duda declaraciones de ella también.

En su entrevista realizadas con Radio TV Valle Viejo, también cuestionó a la Policía de Catamarca por haber golpeado a su expareja, el abogado, y dijo que no está amenazada por Muñoz y Pérez, y que la denuncia surgida a partir de la presencia de sus hijos en una comisaría de Catamarca, no tienen nada que ver con hechos de violencia de género, y que los detalles prefiere preservarlos en el ámbito privado.

Argañaraz comenzó diciendo que “en primer lugar, quiero reconocer y hacerles saber a ustedes, a los medios, mi enojo por cómo han manejado el tema con tanta liviandad, con tanta frialdad, con poca desinformación, porque la verdad de que yo no he sufrido violencia de género, él jamás ejerció violencia hacia mí o hacia mis niños, salen también comentarios diciendo que su situación procesal se complicó porque yo denuncio amenazas de violencia infantil, no hay ninguna denuncia por violencia infantil, o sea, es verdad que él pasa al penal, pero es porque fue brutalmente atacado por unos policías cuando él estaba demorado en la comisaría, le han reventado la rodilla, le han destrozado la rodilla, él no puede caminar, él está en el servicio penitenciario con un certificado médico de la provincia, porque de verdad está mal, fue brutalmente atacado en la celda, y yo necesito salir a aclarar, porque todos los medios se han manejado con información falsa”.

Consultada sobre qué ocurrió el día de la denuncia, la mujer manifestó que “ese día resulta de que yo a mis hijos los mando a buscar un móvil, ellos no salieron corriendo asustados, ni vieron ninguna agresión ni nada por el estilo, lo que sucedió realmente yo prefiero mantenerlo en un ámbito privado y en la justicia donde ya aclaré y di mi versión de los hechos que pasaron realmente ahí, que no hubo ningún tipo de violencia ni agresión, eso lo quiero dejar bien en claro, él jamás me amenazó de muerte porque después dicen que yo no denuncio por una cuestión de que estoy amenazada por la familia o por él, tampoco existió tal denuncia. Se habló de la ruptura del teléfono celular, tampoco existió eso, por eso yo no sé de dónde salen los medios a comunicar la denuncia que dicen que yo denuncio por mis hijos violencia”.

Ante la pregunta sobre qué lleva a la justicia a actuar de oficio, Roxana Argañaraz apuntó contra la otra expareja del abogado Muñoz y Pérez, indicando que “lo que hacen es ya por una denuncia de supuestas amenazas, y yo digo supuestas amenazas porque la denuncia esa viene de la mamá de su hija, en donde yo tengo mis ciertas dudas porque ella me involucra a mí en su denuncia, dice de que Luis me comentaba a mí que iba a mandar incendiar la casa, desmiento y niego totalmente eso, dos días antes de ella erradicar esa denuncia me manda un mensaje a mí diciendo de que no sabía si él estaba o no conmigo pero que nos había visto en la noche anterior cenando y que Luis le mentía de que no estaba conmigo. Luis le mentía, es verdad, yo sé de eso, para él poder ver a su hija. De ahí ella en el texto sigue diciendo de que ella hasta hace pocos días atrás estuvo intimando con él, entonces yo esa amenaza de muerte la tomo con pinzas porque yo creo que una persona que sufre violencia o amenaza o está mal, no hace ese tipo de descargo y menos hacia la pareja de la otra persona”.

Las declaraciones de Roxana Argañaraz produjeron un profundo rechazo en las redes sociales, donde la acusaron de exponer a sus hijos desmintiéndolos, y de conspirar contra las víctimas de violencia de género, atacando a la policía por sus actuaciones al poner por encima los intereses de su expareja.

Mili Moreno ·

Noe Burgos ·

La importancia que tiene por el dinero!!

Rocio Maturano ·

La verdad es que no creo el descargo de esta señora . Para mi hay un trasfondo, algo pasa o paso !!!!!



Mili Moreno ·

Soniia Arocaa

Despues no queremos ver marcha d una menos por tipa como esta hueca d cabeza .. los hace qedar como mentiroso a los propio hijos x un macho mina pelotuda

Naty Unzaga ·

Por personas como estás la policía no actúa cuando tiene que actuar, ahora los pobres uniformados tendrán que cargar con sumarios y recortes de sueldos

Agustina Pauletto

Pobres niños, salen corriendo a buscar ayuda porque tal personaje la está golpeando y ella niega esos hechos. POBRES NIÑOS!!!

Amanda Castro ·

ESTAS ENFERMA MUY ENFERMA… TENIENDO HIJOS CON TDH LOS EXPONES A ESTO,TE IMPORTA MAS UN HOMBRE QUE TUS HIJOS… DIJISTE QUE LOS MANDASTE A BUSCAR UN MOVIL PERO QUE PREFERIS MANTENER EN EL AMBITO PRIVADO,ESTAS ENFERMA OJALA TUS NIÑOS TENGAN OTRA SUERTE

Chilo Guev

Ahhhh ahora es un santo, ahora hay q pedir disculpas al “señor abogado” entonces debería “la justicia” procesar y condenar a esta “señora” x falsa denuncia y demás .. q vaya guardada ella x encubrir, después andan buscando marchas y demás si solo le interesa la noche y el buen pasar nomas x lo visto