Una escuela de Catamarca se llamará Lionel Messi, por votación de esa comunidad educativa

La Escuela Secundaria N° 89 del barrio 920 Viviendas llevó a cabo en el día de la fecha un acto eleccionario para la elección del nombre institucional del establecimiento, con la participación de toda la comunidad educativa, según publicó en sus redes sociales.

El escrutinio arrojó el siguiente resultado:

“Lionel Messi” – 120 votos

“Corzo” – 86 votos

“Bosch” – 56 votos

“Kawsay Wasi” – 36 votos

“Federico País” – 32 votos

Votos nulos: 4

Votos en blanco: 1

Total de votantes: 335

A partir de ahora, el establecimiento llevará por nombre Lionel Messi, en homenaje al futbolista argentino, propuesta que surgió desde el departamento Educación Física.

Además, se destacó la participación y el compromiso de toda la comunidad educativa en este hecho tan significativo como es elegir el nombre de una institución pública.

Se elevará el informe de todo el proceso al Ministerio de Educación para su oficialización mediante Resolución Ministerial, y se remitirá a la Diputada María Argerich, para su correspondiente tratamiento parlamentario.

Una vez concluido todo el proceso se podrá dar a conocer oficialmente el nombre a los medios de comunicación, se aclaró desde la escuela.