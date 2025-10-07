Una encuesta señala que el 56% de los argentinos consultados se definió como “anti mileísta”

Un estudio nacional de Zuban Córdoba revela que el 56,1% de los argentinos se declara “anti mileísta”. La investigación indaga sobre el “voto anti”, luego de que la campaña en Buenos Aires se centró en el rechazo al otro: el presidente Milei pidió el voto bajo el eslogan “kirchnerismo nunca más” y el gobernador Kicillof llamó a terminar con la aventura libertaria.

Cómo se definen en relación al mileísmo

— Anti mileísta: 56,1%

— Mileísta: 30,3%

— No sabe: 13,6%

Cómo se definen en relación al kirchnerismo

— Anti kirchnerista: 45,6%

— Kirchnerista: 32,7%

— No sabe: 21,7%

Cómo se definen en relación al peronismo

— Anti peronista: 39,7%

— Peronista: 40,3%

— No sabe: 20%

Ficha técnica

Relevamiento de 1.900 casos entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre, con un margen de error de ±2,25%.

