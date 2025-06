Una diputada radical fue agredida en Formosa (Video)

La diputada de la UCR, que está acompañando al senador nacional por Formosa y candidato a convencional constituyente, Francisco Paoltroni, en su recorrido por distintos puntos de la provincia de Formosa, llegaron a la capital para hacer lo propio, sin embargo al entrar al barrio Lote 111, ahora denominado “Fray Salvador Gurrieri”, Villaggi fue brutalmente agredida por personas que, asegura la legisladora, responden al concejal y candidato a su reelección, Marcelo Sosa, quien responde al gobernador Gildo Insfrán.

“Me metieron el dedo en el ojo, me agarron de los pelos y me tiraron al barro”, relató la diputada Agostina Villaggi en una publicación de sus redes sociales. Los militantes del gildismo, y en particular, tal y como lo señalara la propia Villaggi, quienes responden al concejal y candidato a su reelección, Marcelo Sosa, la empezaron a increpar al grito de “¡el barrio es nuestro, váyanse de acá!”.

“Esta es una zona liberada, un barrio muy humilde de la zona de Formosa capital, manejado por Marcelo Sosa”, indicó Villagi mientras mostraba su ropa totalmente manchada con barro. “Nos aprestábamos a compartir un locro con los vecinos y fuimos atacados a piedrazos, esto es lo que demuestra el Modelo de Insfrán, el modelo de provincia que tenemos, nos siguen agrediendo”, cerró. En ningún momento se pudo observar si ha habido intervención de las fuerzas de seguridad.