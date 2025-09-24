Una diputada catamarqueña cruzó a Lucía Corpacci: “El Gobierno de Catamarca no sostiene ni la salud ni la educación de su gente”

La diputada provincial Natalia Herrera realizó una publicación en las últimas horas en redes sociales, donde bajo el título “Se equivoca, senadora”, cruzó a la senadora nacional Lucía Corpacci, quien acusó al Gobierno nacional de “asfixiar a las provincias”, que sostienen “con recursos propios servicios esenciales como la salud, la educación y las obras públicas”.

Herrera desmintió a Corpacci, señalando que “el Gobierno de Catamarca no sostiene ni la salud ni la educación de su gente. Basta con recorrer hospitales, postas sanitarias, escuelas y mirar los sueldos miserables de los catamarqueños para ver la desidia que NO ES DE AHORA, LLEVA AÑOS! Cuando estuvieron alineados al Gobierno Nacional tampoco fueron prioridad los servicios esenciales ni los salarios. Le cuento que el Hospital San Juan sigue sin agua caliente hace más de 10 años (y ustedes gobiernan hace 14)”.

Finalmente, la legisladora radical reprochó a Corpacci que “lo que sí sostiene este gobierno es la PYME peronista de funcionarios, QUE CRECE DÍA A DÍA y una obra pública diseñada para beneficiar a las empresas amigas. Obras que no responden a las necesidades reales de la gente, sino a la comodidad de los exfuncionarios, como el nuevo edificio del Tribunal de Cuentas, para convertir el avión sanitario en un taxi aéreo VIP y compras de 4×4 para uso personal de funcionarios. El “ajuste” del que habla la senadora se refleja en la vida de los catamarqueños, pero no en los gastos del gobierno. La gente no es tonta”.