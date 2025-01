Una denunciante del abogado Augusto Filippín, involucró al vicegobernador de Catamarca porque supuestamente “le tapa todo”

Esta mañana, resguardando su identidad, habló con Radio TV Valle Viejo una de las mujeres denunciantes contra el abogado Augusto Filippín, acusándolo de haberla drogado, robado y violado en su propia casa.

La presunta víctima aseguró que habría tres mujeres más que pasaron por situaciones parecidas con Filippín, y que ahora decidieron unirse ante la falta de respuesta por parte de la Justicia catamarqueña.

Comentó que en su momento le realizaron el protocolo de abuso sexual, que dio positivo: “Nos han realizado el protocolo de abuso sexual, voy a la Fiscalía y pregunto que es lo que pasa, que novedades hay por mi causa y nadie sabe nada. Nosotras somos un grupo de chicas que nos hemos unido, somos víctimas de abuso de Filippín y nos juntamos, hablamos con el fiscal general, nos unieron a las tres y nos hicieron un comparendo las otras dos chicas son ex parejas de él, que tiene muchas denuncias y tiene causas en muchas fiscalías, entonces es imposible, imagínate que hay causas en todas las fiscalías, obviamente el fiscal que está en turno no se va a tomar el trabajo de ver qué fiscal tiene otra causa de este tipo, y tiene causas más graves de lo que hizo en el Sanatorio Junín, pero claro, el Sanatorio Junín ahora sale todo a la luz, porque es importante, y uno que no tiene un mango, está ahí, como siempre en la Justicia con los que tienen plata tienen tiempo, para los que no tienen plata no. Estamos muy nerviosas, muy embroncadas, las cuatro chicas que estamos en el grupo tenemos una impotencia, no te imaginas, porque nos hemos dañado psicológicamente”.

La mujer comentó luego que fue víctima de amenazas por parte del padre del abogado, y dijo también que el vicegobernador Rubén Dusso protegería a Augusto Filippín, según dichos del propio abogado que se jactaba de ello: “He recibido amenaza de Marcelo Filipín para que deje de denunciarlo. Que el hijo es buenito, que no se droga, que la drogadicta era yo. Todas las que lo denunciamos somos las drogadas. El hijo es sano, el hijo es bueno. Filippín trabaja en el Senado y por boca de él, él se jacta de que el vicegobernador los hace entrar por una puerta y los hace salir por la otra. Esas son palabras de él, que es asesor legal en el despacho del vicegobernador y que el vicegobernador le tapa todos los hechos que él hace. Y la verdad es que yo tengo miedo con mi trabajo, por eso resguardo mi identidad, aparte como existe la ley de víctimas, tengo que resguardar mi identidad. Y bueno, yo digo los hechos de él, que el vicegobernador lo tapa en todo. A mí y a las otras chicas nos tiene amenazadas, que nos va a matar, nos va a enterrar y nos va a tirar cal viva de encima”.