Una catamarqueña mintió en redes sobre la desaparición de su sobrino: la Policía desmiente

Una mujer publicó ayer sábado en su cuenta de Facebook, que su familia buscaba a su sobrino, desaparecido supuestamente desde el viernes. Pedía colaboración para encontrar al nene de 10 años. Se trata de Stella Manfrotto, cuyo posteo con captura de pantalla fue reproducido en nuestra página, donde daba a conocer que “hasta ahora no sabemos nada de él. Ya se levantó el reporte ante el 911 y lo hemos buscado en varios lugares sin éxito. Lamentablemente, las autoridades no han hecho nada hasta el momento y tampoco he logrado que grupos de búsqueda lo difundan. Les ruego con el corazón en la mano que, si lo ven, lo resguarden o llamen al 911 para entregarlo, o bien, mándenme un mensaje directamente. Fernando es solo un niño. No entiende los peligros que hay en la calle. Por favor, ayúdennos a traerlo de vuelta sano y salvo.”.

Este domingo, la División Trata de Personas – Sección Investigación y Registro de Personas Desaparecidas- informó a la comunidad que la imagen que actualmente circula en redes sociales, referida a la supuesta desaparición de un niño, es FALSA.

El comunicado de la Policía señala: “No existe registro alguno de comunicación o denuncia en SAE -911 como así tampoco en las demás dependencias policiales. Desde el organismo se realizaron tareas investigativas pudiéndose determinar que la imagen se originó en México. Se destaca que los flyers oficiales de búsqueda emitidos por División Trata de Personas cuentan con un formato estandarizado, sello institucional, número de contacto oficial y fecha actualizada. Se solicita a la comunidad evitar compartir publicaciones sin verificar su autenticidad, ya que esto genera confusión, alarma innecesaria y puede entorpecer investigaciones en curso. Para consultar casos activos o recibir información certera, deben dirigirse a las cuentas oficiales o comunicarse con los números habilitados de la División: 383 4008879”.

Lo extraño es que, como muestra la captura de pantalla, la mujer de apellido Manfrotto, no “compartió” alguna publicación originada en México, sino que en todo caso “descargó” la foto y la subió como propia, causando la credibilidad del pedido.

Por estas horas, el posteo de la mujer oriunda o radicada en Catamarca, fue eliminado de su cuesta de Facebook, tal vez por la misma intervención de la Policía.