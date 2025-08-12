Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Una azafata de Aerolíneas Argentinas fue detenida por contrabandear relojes, celulares y joyas

Una azafata de Aerolíneas Argentinas fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por contrabandear relojes, celulares y joyas por $58 millones. Se supo que la acusada guardó los elementos en su equipaje de mano y bodega.

El hallazgo de lo incautado ocurrió a mediados de mayo durante un control rutinario cuando, en el scanner, los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria hallaron monedas de oro, según pudo saber la agencia Noticias Argentinas.

Luego de la revisión, se constató que la azafata, identificada como María Del Carmen Patane, llevaba consigo ocho monedas metálicas y una pulsera metálica; sumado a un anillo; cuatro relojes; tres cadenitas y un prendedor.

Al consultarle la procedencia de los elementos, la empleada manifestó que una persona le había ofrecido transportar dichos elementos por una cantidad de dinero, no refiriendo más datos sobre esa persona.

Luego se llevó a cabo el registro del equipaje de bodega, del cual se obtuvo como resultado que la azafata también transportaba diez celulares, marca “Apple”. En esta ocasión, la acusada refirió que los transportaba para su arreglo.

Ante el hallazgo, se convocó la presencia de testigos y se trasladó a Patane hasta la oficina donde se le labró actuaciones. Debido al procedimiento, el vuelo AR-1304, con destino a Miami, Estados Unidos, sufrió demoras.

Con el cierre de la pesquisa y el allanamiento en su domicilio, se constató que tenían en su poder varios billetes de distintas divisas, lo que arrojó un total de 93.920 dólares estadounidenses y 15.730 euros.

La causa contra Patane, de 64 años, quedó caratulada como tentativa de contrabando, y quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, del juez Diego Alejandro Amarante.

  • Siguen abiertas las inscripciones para el Rally de la Capital en Catamarca

    Siguen abiertas las inscripciones para el Rally de la Capital en Catamarca

    La organización Rallyceros, en conjunto con los municipios de El Alto, Valle Viejo y Capital, informa que continúan abiertas las inscripciones para la 4ª fecha del Campeonato Catamarqueño de Rally, denominada Rally Camino del Cóndor, que se disputará los días 15, 16 y 17 de agosto. Los pilotos y navegantes interesados en participar pueden inscribirse…

  • Una azafata de Aerolíneas Argentinas fue detenida por contrabandear relojes, celulares y joyas

    Una azafata de Aerolíneas Argentinas fue detenida por contrabandear relojes, celulares y joyas

    Una azafata de Aerolíneas Argentinas fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por contrabandear relojes, celulares y joyas por $58 millones. Se supo que la acusada guardó los elementos en su equipaje de mano y bodega. El hallazgo de lo incautado ocurrió a mediados de mayo durante un control rutinario cuando, en el scanner, los efectivos de la…

  • Fentanilo contaminado: son 90 las víctimas fatales

    Fentanilo contaminado: son 90 las víctimas fatales

    Ya son 90 los fallecidos por la inoculación de fentanilo contaminado, producido por los laboratorio HLB Pharma y Ramallo, según informaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas. En la investigación ya se incautaron más de 100 mil ampollas del opioide, al tiempo que el pasado viernes 8 de agosto se llevó a cabo un allanamiento en…

  • Misterio: mientras buscaban a uno de los desaparecidos, se ve al presunto asesino serial de Jujuy en una foto

    Misterio: mientras buscaban a uno de los desaparecidos, se ve al presunto asesino serial de Jujuy en una foto

    La Justicia se encuentra analizando un inquietante registro fotográfico obtenido el pasado 19 de junio en un sector de 8 de Marzo en el barrio Alto Comedero, cuando familiares y amigos de Juan Carlos González de 60 años, se encontraban por el lugar rastrillando y pidiendo por la aparición del empleado municipal desaparecido. Durante aquella jornada, los presentes decidieron tomarse una fotografía grupal y de…

  • Catamarca: detienen a un arrebatador

    Catamarca: detienen a un arrebatador

    Personal policial llegó hasta calle Jorge “Negro” Herrera, entre Los Jacaranda y avenida Los Terebintos, donde dialogó con una mujer de 34 años de edad, quien comentó que, momentos antes, un hombre habría intentado sustraerle su teléfono celular mediante la modalidad delictiva de arrebato, no logrando su cometido, para luego darse a la fuga. Rápidamente…

  • Valle Viejo es viral gracias a los árbitros Fernando Espinoza y Federico Cano (Video)

    Valle Viejo es viral gracias a los árbitros Fernando Espinoza y Federico Cano (Video)

    Sport Center de ESPN y otros medios deportivos nacionales publicaron en sus redes el particular sorteo que protagonizaron Fernando Espinoza y su juez de línea, el catamarqueño Federico Cano, antes del partido entre Defensa y Justicia y Riestra, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de AFA. Espinoza dio como opciones a los capitanes “Pasión…