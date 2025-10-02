Una anécdota de Longobardi destapó más vínculos de Espert con Fred Machado, y una exjefa de prensa reveló detalles sobre reuniones y un viaje a EE.UU.

El escándalo por los supuestos vínculos entre el diputado y primer candidato libertario en la Provincia, José Luis Espert, con Fred Machado, acusado por la Justicia de Estados Unidos de liderar una organización vinculada al narcotráfico, sumó un nuevo capítulo con las revelaciones que hizo quien fuera su jefa de prensa en la campaña electoral de 2019.

Se trata de la periodista Clara Montero Barré, quien actualmente vive en Qatar y desde allí aseguró que Machado “era mucho más que un aportante” de la campaña de Espert en busca de la presidencia.

“Era mucho más que un aportante. Opinaba, participaba y no se vieron una sola vez, como dice Espert. Fueron varios encuentros. Yo misma presencié al menos dos reuniones entre ellos, y después Espert viajó a Estados Unidos para verlo allá. El primer contacto fue en el Hipódromo de San Isidro, un mes antes de que yo me sumara a la campaña”, contó Montero Barré en una entrevista con Radio con vos.

La periodista habló desde Qatar después de que Marcelo Longobardi contara en su canal de youtube que ella lo había contactado para intentar acordar un encuentro entre él y Machado. Según reveló, el objetivo de Machado era juntarse con Longobardi para ofrecerle ir en la fórmula presidencial con Espert. Finalmente ese lugar lo ocupó el también periodista Luis Rosales.

En las últimas horas, Espert se defendió en medio del escándalo que agita la interna libertaria de cara a las elecciones, pero eludió responder si efectivamente recibió 200.000 dólares de Machado.

“Fred le ofreció a Espert el avión con el que viajó a Viedma para presentar su libro. También puso a disposición dinero y una camioneta. Y él lo aceptó”, contó Montero Barré, pero insistió que no podía asegurar cuál fue el monto que puso para la campaña.

En ese sentido, agregó: “No me consta ese monto ni tampoco que sea narcotraficante. Yo no soy jueza. Para mí, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. De lo contrario, se convierte en una caza de brujas”.

Sobre los encuentros entre Espert y Machado, la periodista negó que se hayan visto una sola vez, como contó el libertario. Según detalló, además del día en que se conocieron en el hipódromo de San Isidro, tuvieron reuniones en el hotel Four Seasons y en la casa de Rosales.

Este jueves Montero Barré volvió a dar cuenta del rol que cumplió Machado en la campaña de Espert. Lo hizo después de enfatizar que ella trabajó solo dos meses con el economista y diputado. “Yo me fui antes de las PASO”, recordó en una entrevista con Urbana Play, y siguió: “Cuando yo entro Fred Machado era el aportante y era el jefe, el que manejaba y elegía candidatos, tenía un rol fundamental, él fue el que lo impulsa a Espert a estar en la política“.

Al insistir con la implicancia de Machado en la campaña que llevaba a Espert como candidato, la periodista agregó: “Le ofreció el avión, la camioneta, le dio dinero a Espert y estuvo reunido con dos personas famosas a las que le ofrecieron la candidatura a vicepresidente”.

También aseguró Montero Barré que decidió dejar de trabajar en la campaña de Espert “por una cuestión moral”. “Por la plata no, moral por su doble discurso, yo venía muy cansada de las mentiras. No acepto el doble discurso”, dijo.