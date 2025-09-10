Una adolescente de 14 años mató de una puñalada a su vecina de 26

Una violenta pelea entre dos familias del noreste de Concordia, Entre Ríos, derivó en un trágico desenlace este martes por la tarde. Cerca de las 17:15, en una vivienda de calle Lieberman del barrio Llamarada, se desató una feroz trifulca entre integrantes de las familias Priette y Sampietro.

El jefe Departamental de la policía de Concordia, José María Rosatelli, contó que en el marco del enfrentamiento, “de los insultos y los gritos, pasaron la violencia, a los golpes de puño y a atacarse con un arma blanca”, señaló.

“Se trata de un conflicto entre vecinos que viven enfrentados desde hace tiempo. Este martes, la situación comenzó con una pelea entre varias mujeres y hombres”, explicó a Elonce.

“En el marco de esa pelea, una mujer resulta herida con un “arma blanca” (cuchillo) y fue trasladada al hospital, donde, lamentablemente, fallece”, agregó.

Traslado y fallecimiento

En el enfrentamiento se utilizaron palos y cuchillos y, en ese contexto, una adolescente de 14 años, identificada como A.E.P., atacó con un arma blanca a su vecina, Jesica Noemí Bravo, de 26 años, provocándole una herida mortal en el pecho que alcanzó el corazón.

Gravemente herida, Bravo fue trasladada de urgencia por un vecino hasta el hospital Delicia Concepción Masvernat. A pesar de los esfuerzos médicos, minutos después se confirmó su fallecimiento.

Efectivos policiales acudieron de inmediato al lugar del hecho, logrando restablecer el orden tras la violenta confrontación que mantuvo en vilo a los vecinos de la zona.

Investigación judicial en curso

“Entre los detenidos, hay menores y mayores, con edades que van desde los 14 a los 40 años y la gran mayoría de los demorados son mujeres”, confirmó Rosatelli a Elonce.

“Ambas partes han realizado denuncias por el conflicto, que ya tiene varios años”, sostuvo el comisario.

El caso quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar los pasos a seguir dado que la autora del crimen es menor de edad y, por lo tanto, inimputable en términos legales. Por el momento, cuatro personas fueron demoradas y quedaron a disposición de la Justicia, pero no se descartan nuevas detenciones en el marco de la investigación.

Vecinos del barrio señalaron que los conflictos entre ambas familias venían de larga data y que este martes alcanzaron su punto más dramático.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Cuarta por jurisdicción. También se hicieron presentes el fiscal Martín Núñez, la fiscal Natalia Conti y efectivos de la Jefatura Departamental Concordia.