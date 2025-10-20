Un video captó el momento en que una adolescente de 16 años fue asesinada por un disparo en la cabeza al salir de una fiesta

En un trágico episodio ocurrido en la madrugada del domingo, una adolescente de 16 años perdió la vida al recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza, en el barrio Bajada Grande de Paraná. La víctima fue identificada como Jazmín Ayesha González.

Elonce accedió a un video que muestra el momento en que un grupo de jóvenes, algunos a pie y otros en moto, circulaban por una calle de la zona. En medio del recorrido, uno de ellos habría efectuado un disparo, y el proyectil impactó directamente en Jazmín, quien viajaba como acompañante en una motocicleta. En las imágenes se observa el instante en que la joven cae al suelo, mientras otros adolescentes corren a asistirla entre gritos y desesperación.

Según informó a Elonce el jefe de la División Homicidios, comisario Miguel Delavalle, el hecho ocurrió alrededor de las 4:30 de la madrugada. La adolescente fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín, donde falleció poco después a causa de la grave herida.

Tras el crimen, personal de la Comisaría Decimoprimera, junto a efectivos de Homicidios y Policía Científica, trabajaron en el lugar del hecho para recabar pruebas y reconstruir la secuencia.

Las primeras averiguaciones señalaron que la tragedia se desencadenó tras una discusión entre grupos de jóvenes que salían de una fiesta en la zona. Algunos testigos relataron que los que caminaban comenzaron a arrojar objetos hacia los motociclistas, lo que provocó un enfrentamiento. En ese contexto, se efectuaron los disparos.

Secuestro de armas y avance de la investigación

Delavalle confirmó que tres personas fueron detenidas en relación con el homicidio, todas oriundas del barrio Mosconi de la capital entrerriana. Entre ellos, uno se encuentra hospitalizado con heridas de arma blanca, presuntamente recibidas en represalia.

A los otros dos les fue secuestrada un arma de fuego tipo pistola 9 milímetros, que será sometida a peritajes balísticos para determinar si fue utilizada en el hecho. Los investigadores también analizan la posible participación de una segunda arma.

El jefe de Homicidios destacó que los detenidos mantenían algún tipo de vínculo con la víctima y que se continúa trabajando en la identificación del autor material del disparo.

“La investigación está avanzada, pero restan peritajes y testimonios claves para determinar quién efectuó el tiro que terminó con la vida de la joven”, sostuvo Delavalle ante Elonce.

Procedimientos en curso

A pesar de los avances, la causa continúa abierta. El Ministerio Público Fiscal coordina una serie de allanamientos y nuevas pericias que permitirán esclarecer con mayor precisión los detalles del hecho.

El asesinato de Jazmín Ayesha González conmocionó a la comunidad de Paraná y reavivó el debate sobre la violencia juvenil y el uso de armas en la vía pública. Las autoridades policiales reiteraron su compromiso de dar con el responsable y esclarecer totalmente el crimen.

Fuente: Elonce