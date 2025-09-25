Un vecino en silla de ruedas denunció venta de drogas y lo atacaron con agua hirviendo

Un hecho de extrema violencia sacude a la ciudad de Orán, provincia de Salta. Jorge Martínez, un vecino con discapacidad motriz que se desplaza en silla de ruedas, denunció que fue atacado con agua hirviendo luego de señalar la venta de drogas en su barrio. El hecho ocurrió en inmediaciones de calle Los Andes, cerca de la feria de Abastos.

El hombre aseguró que viene padeciendo agresiones desde hace un año y que, pese a realizar reiteradas denuncias, no recibió respuestas concretas de las autoridades de Orán. “Hace 15 días me tiraron agua hirviendo, estoy todo quemado. En diciembre también hice la denuncia porque me agreden desde hace tiempo”, relató Martínez.

Según el testimonio de la víctima, previo a la agresión llamó al 911, pero la asistencia nunca llegó y tuvo que trasladarse en remis hasta el hospital. En diálogo con Radio Ciudad Online recordó que la situación comenzó el 8 de noviembre del año pasado, cuando denunció la venta de drogas en la zona. Desde entonces, fue blanco de ataques, como una pedrada en la cabeza el 31 de diciembre que le provocó una herida de 10 puntos de sutura.

Sobre el último hecho, Martínez indicó: “Quien me arrojó el agua ya me había amenazado que lo iba a hacer. Vino con una jarra de una pava eléctrica y me tiró el agua encima, provocándome quemaduras en el tórax y el estómago. La verdad no me mataron de casualidad”. El vecino de Orán expresó que teme por su vida y reclamó mayor seguridad: “Yo hice todas las denuncias como corresponde y hasta ahora nadie hizo nada. Mi vida corre peligro todos los días y parece que no le importa a nadie”.

Finalmente, además de pedir justicia, solicitó la colaboración de la comunidad para conseguir una silla de ruedas en buen estado: “Necesito una silla usada y barata porque la que tengo ya no sirve”. Informa Voces Críticas.