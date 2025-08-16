Un tucumano fue detenido en Santiago del Estero por vender milanesas de papel higiénico

Un insólito y a la vez riesgoso episodio sanitario se registró en la ciudad santiagueña de Monte Quemado, cabecera del departamento Copo, en plena celebración de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carballo.

Durante un operativo de control bromatológico, inspectores municipales descubrieron que un vendedor ambulante tucumano ofrecía milanesas y chorizos elaborados con papel higiénico, lo que encendió las alarmas entre las autoridades.

El procedimiento fue realizado por personal de la Dirección de Calidad de Vida y Bromatología de la Municipalidad de Monte Quemado, con apoyo de la Policía.

Al inspeccionar el puesto, detectaron no solo los insólitos productos adulterados, sino también graves faltas de higiene: superficies sucias, manipulación inadecuada de los alimentos y ausencia de condiciones mínimas de salubridad.

Frente a la situación, se procedió al decomiso de toda la mercadería, a labrar un acta de infracción y a la clausura inmediata del puesto. Además, el responsable del local fue demorado por la Policía y se le inició una denuncia penal.

El hecho ocurrió en un contexto de gran concurrencia: miles de personas llegaron a Monte Quemado para participar de las actividades religiosas y culturales en honor a la Virgen del Carballo.

La detección de estos productos adulterados evitó que los asistentes consumieran alimentos con alto riesgo para la salud.