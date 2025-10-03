Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Un sindicalista salteño llevaba 30 años sin ir a trabajar y debió ser jubilado por decreto del intendente

Hace 50 años era empleado municipal en Salta capital, y alrededor de 30 que no asistía a su puesto de trabajo, amparado por su tutela sindical. Pero en las últimas horas, Pedro Serrudo, de 77 años, titular del sindicato de trabajadores municipales de Salta capital, fue removido de su cargo y jubilado por decreto.

La paciencia del intendente salteño Emiliano Durand (Vamos por Salta, aliado del gobernador Gustavo Sáenz) se colmó, y quien se la hizo perder fue Alberto Pedro Serrudo. “El empleo público, como todo derecho, no es absoluto ni vitalicio”, justificó el mandatario local.

Serrudo, hasta estas últimas horas, había sido secretario general de la Unión de Trabajadores Municipales (UTM) desde hacía tres décadas. Pero Durand emitió un decreto para removerlo de su puesto sindical, de su puesto en la administración municipal y también para jubilarlo.

El talante del video difundido por el intendente estriba más bien en una índole política, pero en los medios locales de Salta comenzaron a esgrimirse otros razonamientos para el desplazamiento y jubilación de Serrudo. Tanto los diarios locales El Tribuno como Qué Pasa Salta sostuvieron que “Serrudo llevaba 50 años como empleado municipal y más de 30 sin asistir a su puesto de trabajo, amparado en la tutela sindical que lo protegía de sanciones administrativas”.

También que el sindicalista (quien también fue dirigente de la CGT 17 de Octubre) había sido notificado en varias ocasiones de la pertinencia de su jubilación, pero que se negó también reiteradamente y organizó protestas en el Centro Cívico Municipal, en compañía de otros 30 trabajadores de la municipalidad. Fue a inicios de junio, poco tiempo después de los comicios legislativos provinciales de Salta, en los que Serrudo sacó 0,98 % como candidato a concejal por el kirchnerismo.

Desde la intendencia habían salido a responderle: “No es para menos. Serrudo lleva 30 años viviendo del bolsillo de los vecinos de Salta. Durante tres décadas manejó el gremio UTM como un feudo personal, utilizando el chantaje institucionalizado para torcerle el brazo a intendentes de todos los signos políticos”.

Fuente: El Tribuno – Clarín

  • Revelan que Espert estuvo con Fred Machado en Catamarca presentando el libro en 2019

    Revelan que Espert estuvo con Fred Machado en Catamarca presentando el libro en 2019

    El diputado nacional José Luis Espert estuvo en Catamarca presentando su libro “La sociedad cómplice” el lunes 15 de abril en el Hotel Casino Catamarca. El evento fue organizado por la Fundación Federalismo y Libertad y la Fundación Friedrich Naumann. Según consta en los datos del vuelo, Espert llegó acompañado de Federico Andrés Machado, alias Fred, y otros cuatro…

  • Catamarca: en Valle Viejo detienen a una mujer sospechada de intentar acuchillar a un joven

    Catamarca: en Valle Viejo detienen a una mujer sospechada de intentar acuchillar a un joven

    A las 08:30 de la mañana de hoy, efectivos de la Comisaría de Santa Rosa se hicieron presentes en la esquina de las calles Congresal Colombres y Carmen Barros, de esa localidad del Departamento Valle Viejo, y aprehendieron a una joven mujer de apellidos López Navarro (27), debido a que, momentos antes, habría intentado agredir con un cuchillo tipo tramontina, que…

  • Un sindicalista salteño llevaba 30 años sin ir a trabajar y debió ser jubilado por decreto del intendente

    Un sindicalista salteño llevaba 30 años sin ir a trabajar y debió ser jubilado por decreto del intendente

    Hace 50 años era empleado municipal en Salta capital, y alrededor de 30 que no asistía a su puesto de trabajo, amparado por su tutela sindical. Pero en las últimas horas, Pedro Serrudo, de 77 años, titular del sindicato de trabajadores municipales de Salta capital, fue removido de su cargo y jubilado por decreto. La paciencia del intendente…

  • Teatro en Catamarca: anuncian nuevas funciones de “La Familia Reunida” en el Salón Calchaquí

    Teatro en Catamarca: anuncian nuevas funciones de “La Familia Reunida” en el Salón Calchaquí

    El espectáculo LA FAMILIA REUNIDA, de Mauro Arch Quiroga, dará dos nuevas funciones, el sábado 11 y domingo 12 de octubre a las 21 h. en el Salón Calchaquí. La familia DeLuca, todavía alborotada tras el reciente fallecimiento del patriarca, es convocada para festejar el cumpleaños número noventa de la viuda. Esa noche, la aparición…

  • Colapinto quedó en el fondo durante las primeras prácticas del Gran Premio de Singapur

    Colapinto quedó en el fondo durante las primeras prácticas del Gran Premio de Singapur

    El primer día de actividad en el trazado callejero de Marina Bay, del Gran Premio de Singapur, tuvo a Fernando Alonso (1:31.116) dominando la primera sesión y a Oscar Piastri (1:30.714) como líder de la segunda. El segundo entrenamiento estuvo marcado por los accidentes de Liam Lawson y George Russell que obligaron a ondear una bandera roja detrás de otra, impidiendo el normal desarrollo…

  • Policías de Catamarca detuvieron a tres mujeres y secuestraron cocaína y marihuana

    Policías de Catamarca detuvieron a tres mujeres y secuestraron cocaína y marihuana

    Luego de tareas investigativas realizadas por supuestas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, y bajo las directivas del Juzgado Federal, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia materializaron allanamientos en inmuebles ubicados en el sector Sur de esta Ciudad Capital. Tras irrumpir en las viviendas, los policías secuestraron envoltorios de…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3