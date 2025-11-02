Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Un rayo impactó en un avión que llegaba a Posadas durante una tormenta

La aeronave Boeing 737-800, que cubría la ruta Buenos Aires–Posadas, aterrizó sin inconvenientes y permanece en revisión técnica. Los pasajeros que debían emprender el vuelo de regreso fueron reubicados en otro avión por protocolo.

Un avión de la empresa Flybondi fue alcanzado por un rayo durante las maniobras de aproximación al aeropuerto Libertador General San Martín de Posadas, en la tarde de este sábado, en medio de una intensa tormenta que afectó la capital misionera.

De acuerdo con la información difundida por la cuenta especializada Spotter Posadas, el episodio involucró al vuelo FO5092, operado con la aeronave Boeing 737-800 LV-KJD, procedente de Buenos Aires. Pese al impacto, el avión aterrizó con normalidad, siguiendo los procedimientos establecidos ante este tipo de situaciones.

Confirmaron que no se registraron heridos ni daños visibles, aunque el avión fue retirado a plataforma para una inspección técnica preventiva.

Los pasajeros del vuelo de regreso FO5093, que debía partir hacia Aeroparque a las 15:40, fueron reubicados en otra aeronave que arribará desde Buenos Aires para continuar con el servicio. Entre los pasajeros afectados se encontraban turistas estadounidenses y mexicanos.

