Un policía que asesinó a su ex pareja grabó un video junto a la víctima y luego se mató transmitiendo en directo para un grupo de compañeros

Un oficial de la policía de Misiones asesinó a su ex pareja, también integrante de la fuerza, y grabó un video del momento en que se quitó la vida en Andresito. El hecho conmocionó a la localidad fronteriza y abrió un nuevo debate sobre violencia de género.

Un estremecedor hecho conmocionó a la localidad de Comandante Andresito en la noche del domingo, cuando un oficial de la Policía de Misiones asesinó a su ex pareja —también integrante de la fuerza— y luego se quitó la vida frente a sus propios compañeros, mientras transmitía en vivo el momento del disparo fatal.

El episodio ocurrió cerca de las 22 horas en una vivienda del barrio 80 Viviendas, en el extremo nordeste de la provincia. Vecinos alertaron a la comisaría local tras escuchar gritos de auxilio de una mujer. Al llegar al lugar, una patrulla fue recibida a tiros por el oficial ayudante Natanael Comes (27), quien desde hacía años prestaba servicios en la zona limítrofe con Brasil.

Para ese momento, Comes ya había asesinado a su ex pareja, la oficial ayudante Daiana Raquel Da Rosa (26), quien trabajaba en la Comisaría de la Mujer de Andresito. Ambos habían iniciado su relación durante su formación en la Escuela Superior de Policía de Posadas.

Da Rosa era oriunda de Andresito, mientras que Comes era sobrino del actual jefe de la Dirección Homicidios de la Policía de Misiones.

El video de la tragedia

En un video que luego se difundió, se ve al oficial con una pistola apoyada bajo el mentón mientras camina dentro de la casa. En diálogo con sus compañeros, que intentaban disuadirlo, se despide: “Los quiero mucho, gracias gente”, dice mirando a cámara. Minutos después agrega: “Lo siento, grupo, lo siento”, antes de accionar el gatillo.

Tras oír la detonación, los efectivos irrumpieron en la vivienda y encontraron a Da Rosa sin vida junto a la mesada de la cocina. Comes, aún con signos vitales, fue trasladado al hospital de la ciudad, donde falleció poco después.

Desde la Jefatura de Policía confirmaron que no existían antecedentes de denuncias judiciales ni sanciones administrativas entre ambos oficiales.

El domingo, Comes habría visto en redes sociales una publicación de Da Rosa junto a otro oficial, lo que dio indicios de una nueva relación. De acuerdo con fuentes policiales, el joven llegó desarmado a la vivienda de su ex pareja, pero en medio de una discusión le arrebató la cartera y tomó su arma reglamentaria.

Primero disparó dos veces contra el teléfono de la mujer y luego efectuó tres tiros más, uno de los cuales impactó en la cabeza de Da Rosa. El parte oficial indicó que su fallecimiento fue notificado a las 23.58 en el hospital local.