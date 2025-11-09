Un piloto de Tilisarao perdió la vida en el Rally de La Toma

Una tragedia enlutó al automovilismo puntano este domingo por la tarde, cuando el piloto César Pérez, oriundo de Tilisarao, perdió la vida tras sufrir un grave accidente durante el último tramo del Rally de La Toma, en San Luis.

El siniestro ocurrió en el sector Los Filtros–Ruta 20 (por perilago), correspondiente a la última etapa cronometrada de la competencia. Pérez, junto a su navegante Pablo Micarelli, competía a bordo de un Volkswagen Gol de la clase N2 Standard cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo y sufrió un fuerte impacto.

Según las primeras informaciones, el auto habría salido del camino en una curva cerrada y chocado contra un talud de tierra. A pesar de la rápida intervención de los equipos de rescate, el piloto fue hallado sin vida dentro del vehículo, mientras que su acompañante resultó con heridas leves y fue trasladado al hospital de La Toma para su evaluación médica.

De inmediato, bomberos voluntarios, personal médico y rescatistas del Rally Puntano trabajaron en el lugar para asistir a los ocupantes del auto. Los profesionales intentaron reanimar a Pérez, pero lamentablemente no lograron revertir su cuadro. El tramo fue neutralizado y la competencia suspendida por respeto a la víctima.

La Federación Regional de Automovilismo Deportivo de San Luis (FRADSL) emitió un comunicado en el que expresó su profundo pesar y envió condolencias a la familia del piloto.

El Rally de La Toma correspondía a la penúltima fecha del Campeonato Provincial, certamen que ya tenía a Cristian “Espy” González como campeón en la Clase A. La prueba, que contaba con gran presencia de público y competidores de toda la provincia, se vio abruptamente interrumpida por el fatal desenlace.

El accidente se produjo a tan solo 9,48 kilómetros del final de la competencia. El tramo donde ocurrió la tragedia es conocido por su belleza escénica y su alta exigencia técnica, con curvas cerradas y sectores de ripio suelto que demandan máxima precisión de los pilotos.

Por estas horas, personal policial y técnico de la organización trabaja para determinar las causas del siniestro. Las primeras pericias apuntan a una posible pérdida de control en una curva de descenso, aunque no se descarta un desperfecto mecánico o una irregularidad en el terreno. El vehículo fue retirado y será sometido a peritajes técnicos cuyos resultados se remitirán a la FRADSL y a las autoridades judiciales competentes.