Un periodista reveló el verdadero nombre de Karen Reichardt y recordó su pasado como conejita Playboy

ras el escándalo que vincula a José Luis Espert con el empresario Fred Machado, involucrado en una causa por narcotráfico en Estado Unidos, el político tomó la decisión de renunciar a su candidatura a diputado por La Libertad Avanza, dejando el puesto disponible para otro de los aliados de Javier Milei.

Si bien el elegido por Milei fue Diego Santilli, el diputado era el tercer postulante para ocupar el lugar de Espert en las elecciones del próximo 26 de octubre, razón por la cual la Justicia rechazó el pedido para que el encabece la lista de LLA.

En su lugar podría quedar Karen Reichardt como posible candidata, quien es la segunda en la lista.

Con su nombre en todos los portales, los usuarios recordaron su infame pasado como vedette y conejita “Playboy”. Según supo Noticias Argentinas, Reichardt, nacida en 1969, tuvo una alta exposición en la década del 90, con participaciones en comedias cinematográficas como “Brigada cola” (1992) y “Tachero nocturno” (1993), y en películas eróticas como “Despertar de pasiones” (1994).

El reconocido periodista de espectáculos, Augusto “Tartu” Tartúfoli, recordó el pasado mediático de la actual candidata del partido de Javier Milei, mostrando una de las tapas de la revista Playboy.

“Karina Celia Vázquez, conocida artísticamente como Karen Reichardt, encabezará la lista de LLA reemplazando a Espert. Una mujer traccionando la lista oficialista del distrito más importante del país. Se celebra”, escribió junto a la portada de la revista para hombres.