Un niño de 5 años fue mordido por una yarará y permanece internado en Entre Ríos

Un niño de 5 años resultó herido tras ser mordido por una serpiente yarará en la zona rural de Don Cristóbal, departamento Nogoyá. El hecho ocurrió este domingo por la tarde mientras la familia llevaba al menor a pescar en la zona.

Según informaron fuentes policiales, el menor, domiciliado en General Ramírez, pisó accidentalmente a la serpiente, que lo mordió en la pantorrilla derecha.

El niño fue trasladado inmediatamente al Hospital San Roque de la ciudad de Paraná, donde recibió curaciones y la colocación de suero antiofídico. Según el último parte médico, el menor se encuentra estable y fuera de riesgo vital.

Las autoridades recordaron la importancia de extremar precauciones en zonas rurales, especialmente en áreas donde se sabe que habitan serpientes venenosas como la yarará, y de mantener contacto inmediato con los servicios de salud ante cualquier incidente.