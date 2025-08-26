Un niño de 2 años murió al ser atropellado por un camión cañero 

Un hecho de extrema gravedad conmocionó este lunes por la noche al sur de la provincia. En la Ruta Nacional 38, a la altura de la localidad de Los Arroyo, departamento Juan Bautista Alberdi, Tucumán, un niño de 2 años y 6 meses perdió la vida tras ser atropellado por un camión cañero.

El episodio ocurrió cerca de las 19.30, cuando la víctima, identificada como Neitan Gabriel Godoy, habría cruzado repentinamente la ruta. Según indicaron fuentes del lugar, el impacto fue fatal y, pese a la rápida intervención de los equipos de auxilio, no fue posible salvarle la vida.

El testimonio del hombre que lo crió

En una transmisión en vivo, habló Augusto Josso, de 69 años, pareja de la abuela del pequeño, quien lo había criado desde los dos meses de vida. Con profunda congoja, relató cómo sucedió el hecho:

“Ha sido un segundo de descuido. Yo entré al dormitorio a cambiarle el televisor porque siempre miraba dibujitos, y en ese instante él salió por la puerta lateral de la casa que da al taller mecánico y cruzó la ruta. No vi en qué momento salió”, contó conmovido.

El hombre explicó que la abuela del niño —quien tenía la tenencia— estaba entregando la cena a otro de sus hijos. “Desde que Neitan tenía dos meses nunca tuvo reconocimiento ni de la madre ni del padre. Yo lo crié desde entonces, era más que un hijo para mí. Llenaba mis días de alegría y ya no lo tengo. No sé qué será de mi vida con 69 años”, expresó, visiblemente devastado.

Personal policial de la Unidad Regional Sur, junto a Bomberos Voluntarios, Guardia Urbana Municipal y el servicio 107 trabajaron en el lugar. Además de las pericias de rigor, se brindó contención a los familiares del niño, quienes atravesaban momentos de gran conmoción.

La ruta permaneció parcialmente interrumpida durante varias horas hasta la finalización de las tareas periciales.

La Justicia investiga las circunstancias del accidente para establecer cómo se produjo el impacto con el camión cañero. Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre la situación del conductor.