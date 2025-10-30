Un motociclista murió al chocar contra una camioneta manejada por un menor en Santiago del Estero

Un trágico siniestro vial ocurrido en la tarde de este jueves en pleno centro de la ciudad de Santiago del Estero dejó como saldo la muerte de un motociclista de 30 años, quien perdió la vida luego de colisionar con una camioneta en la intersección de las calles Catamarca e Independencia.

El hecho se registró cerca de las 16.15, cuando un motociclista identificado como Guillermo Pérez, domiciliado en el barrio Reconquista, circulaba a bordo de una motocicleta Honda CG 150cc Titan sin dominio colocado por calle Independencia. En ese momento, al llegar a la esquina de Catamarca, impactó violentamente contra un automóvil Jeep modelo Sport, conducido por F.S.U., de 17 años, residente en La Banda.

Pérez cayó pesadamente sobre el pavimento y sufrió gravísimas lesiones, por lo que fue trasladado de urgencia por personal del SEASE hacia el Hospital Regional “Ramón Carrillo”. Sin embargo, pese al esfuerzo de los médicos, ingresó al nosocomio sin signos vitales, presentando un traumatismo de cráneo severo, según confirmó el Dr. Alderete, quien informó la novedad a los familiares y a las autoridades policiales.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Comunitaria N°1, bajo la supervisión del oficial ayudante Cristofer Galván, junto a efectivos de Policía Científica, quienes realizaron las pericias de rigor y secuestraron ambos rodados para su posterior peritaje.

Asimismo, intervino la fiscal de turno, Dra. Celia Mussi, quien dispuso que el conductor del vehículo de mayor porte sea trasladado a la base de la Comisaría 1ª y que se cumplimenten las diligencias correspondientes, a la espera de nuevas directivas judiciales. La funcionaria calificó inicialmente el hecho como un “homicidio culposo”, teniendo en cuenta que el joven involucrado en la conducción del Jeep tiene 17 años.

Fuente: El Liberal