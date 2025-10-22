“Un monstruo me visita”: una propuesta teatral que invita a la emoción y la reflexión en Saujil

Mañana jueves 24 de octubre, a las 19 horas, el Salón Cultural de Saujil será escenario de una experiencia artística imperdible con la presentación de la obra “Un monstruo me visita”, una propuesta que combina emoción, sensibilidad y teatro comprometido.

La actividad es organizada por el Instituto de Educación Superior de Pomán, en el marco de la materia Práctica y Residencia del Profesorado de Teatro, bajo la coordinación de los profesores Silver Nieva y Daniel Martoccia.

Con entrada libre y gratuita, esta obra invita a la comunidad a dejarse conmover y reflexionar sobre temas profundos desde el lenguaje teatral, en una apuesta formativa y cultural que busca acercar el arte escénico a todos los públicos.